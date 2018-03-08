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Жан-Микаэль Сери попал в сферу интересов "Ливерпуля"

Полузащитник "Ниццы" Жан-Микаэль Сери может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает talkSPORT.

Мерсисайдцы видят в 26-летнем ивуарийце замену уходящему в "Ювентус" Эмре Джану.

В нынешнем сезоне игрок провел 33 матча.
Теги: Ницца Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 03:41
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