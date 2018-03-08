Денис Суарес не поможет "Барселоне" в течение двух-трех недель

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес получил травму и теперь пропустит около 15-20 дней, информирует официальный сайт клуба.После матча за Суперкубок Каталонии против "Эспаньола" у 24-летнего хавбека диагностировано растяжение мышц левой ноги.