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Денис Суарес не поможет "Барселоне" в течение двух-трех недель

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес получил травму и теперь пропустит около 15-20 дней, информирует официальный сайт клуба.

После матча за Суперкубок Каталонии против "Эспаньола" у 24-летнего хавбека диагностировано растяжение мышц левой ноги.
Теги: Барселона
Сегодня, 14:20
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