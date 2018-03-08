"Атлетико": мы не боимся повторения инцидента, который был в Бильбао

Пресс-служба "Атлетико" высказалась в преддверии матча с "Локомотивом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы."Усиленных мер безопасности на матче "Атлетико" и "Локомотива" не запланировано. Всё будет, как в обычный игровой день. Пару недель назад в Бильбао другие фанаты ещё одного российского клуба создали проблемы, но мы не боимся повторения этого."Локомотив" - хорошая команда с нормальными болельщиками. Мы счастливы будем сыграть с ними сегодня в Мадриде, а на следующей неделе - в Москве", - сообщила пресс-служба "Атлетико".