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"Атлетико": мы не боимся повторения инцидента, который был в Бильбао

Пресс-служба "Атлетико" высказалась в преддверии матча с "Локомотивом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Усиленных мер безопасности на матче "Атлетико" и "Локомотива" не запланировано. Всё будет, как в обычный игровой день. Пару недель назад в Бильбао другие фанаты ещё одного российского клуба создали проблемы, но мы не боимся повторения этого.

"Локомотив" - хорошая команда с нормальными болельщиками. Мы счастливы будем сыграть с ними сегодня в Мадриде, а на следующей неделе - в Москве", - сообщила пресс-служба "Атлетико".

Чемпионат
Теги: Атлетико
Сегодня, 15:35
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