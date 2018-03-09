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Юрий Семин: в какие-то моменты играли с "Атлетико" на равных

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Атлетико" (0:3) отметил, что ему не стыдно за игру команды.

- Было ли вам стыдно за команду?

- Ни в коем случае.

- А что позитивного в этом матче?

- В какие-то моменты играли на равных. Надо учитывать, что это старт сезона. Плюс два ведущих футболиста не играли в атаке. Они могли создать острые моменты, но не играли. А так – футболисты получили громадный опыт. "Атлетико" просто сильнее. Помните, как с "Севильей" сыграл "Атлетико"? Вы же следите, не помните? Поздравляю команду, поздравляю Диего. А мы не смогли.

- Чорлука оправдал ожидания?

- Он опытен и неплохо провел матч. Здоровье уже позволяет играть.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Атлетико Локомотив
Сегодня, 00:33
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(0)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
За команду не стыдно, но опыта у нее крайне мало.
У кого опыта много тот и сыграл - Гарик, Чарли, Ману.
Тут или нужно игроков брать с опытом или зарабатывать набивая шишки, третьего не дано.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 01:05) #
  • -1
  •  (1)

В какие-то моменты напоминало хоккей, когда атлейтико разыгрывал лишнего- из штрафной выйти не могли... Шпалыч поджидает! Проиграл, так адекватно признай.
Надо все равно биться до конца...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: ПЕРЕВОЗЧИК2 (Сегодня, 01:00) #
  • -1
  •  (3)

Смешно(((
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:38) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В какие моменты? Это когда удавалось выпнуть мяч случайно на ногу своим напам? 5 секунд раза 4 играли на равных. А так не вылазили даже не из штрафной , а из свой ВРАТАРСКОЙ.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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