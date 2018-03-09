Юрий Семин: в какие-то моменты играли с "Атлетико" на равных

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Атлетико" (0:3) отметил, что ему не стыдно за игру команды.- Ни в коем случае.- В какие-то моменты играли на равных. Надо учитывать, что это старт сезона. Плюс два ведущих футболиста не играли в атаке. Они могли создать острые моменты, но не играли. А так – футболисты получили громадный опыт. "Атлетико" просто сильнее. Помните, как с "Севильей" сыграл "Атлетико"? Вы же следите, не помните? Поздравляю команду, поздравляю Диего. А мы не смогли.- Он опытен и неплохо провел матч. Здоровье уже позволяет играть.