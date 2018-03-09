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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Лейпциг" со счетом 2:1 обыграл "Зенит"
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" в гостях проиграл "Лейпцигу".
Лига Европы
1/8 финала
"РБ Лейпциг" - "Зенит" 2:1
Голы: Брума, 58, Вернер, 77, Кришито, 85
"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, Лаймер, (Бернардо, 46), Демме, Брума, (Забитцер, 75), Кейта, Форсберг, Огустен, (Поульсен, 78), Вернер.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Мевля, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони, (Полоз, 80), Заболотный, (Дриусси, 63), Кокорин.
Предупреждения: Юпамекано, 83
Лига Европы
1/8 финала
"РБ Лейпциг" - "Зенит" 2:1
Голы: Брума, 58, Вернер, 77, Кришито, 85
"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, Лаймер, (Бернардо, 46), Демме, Брума, (Забитцер, 75), Кейта, Форсберг, Огустен, (Поульсен, 78), Вернер.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Мевля, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони, (Полоз, 80), Заболотный, (Дриусси, 63), Кокорин.
Предупреждения: Юпамекано, 83
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