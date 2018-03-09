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"Лейпциг" со счетом 2:1 обыграл "Зенит"

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" в гостях проиграл "Лейпцигу".

Лига Европы

1/8 финала

"РБ Лейпциг" - "Зенит" 2:1

Голы: Брума, 58, Вернер, 77, Кришито, 85

"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, Лаймер, (Бернардо, 46), Демме, Брума, (Забитцер, 75), Кейта, Форсберг, Огустен, (Поульсен, 78), Вернер.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Мевля, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони, (Полоз, 80), Заболотный, (Дриусси, 63), Кокорин.

Предупреждения: Юпамекано, 83
Теги: РБ Лейпциг Зенит
Сегодня, 00:58
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№33 Написал: scikuni (Сегодня, 02:29) #
  • 0
  •  (2)

лейпциг нытикам подарил надежду в конце...на переигровку


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№32 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:53) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Kytarba

Пытался читать твой бред, но куда там smile
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№31 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 01:49) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Химки»
Когда наши команды играют в Евро турнирах и побеждают так наз.болельщики считают какие то очки в копилку,мне так и не понятны эти очки и их роль,ну вроде эти очки дают возможность ,чтоб больше Рос.команд учавств.в этих турнирах .спрашивается зачем? для чего.Во первых: хуже Рос.болельщиков в мире наверно некого больше нет,которые в основном болеют против Рос.клубов joy ну в ПЛ России ясно,но играет напр."Зенит" с немецким клубом в лиге Евро и Рос.болельщик рад что Рос.клуб проигрывает joy я отвлекся дело не в этом болеют или не болеют всякие п1дар1 за Рос.клубов,а,дело в том что чем меньше Рос.клубы играют в этих турнирах тем меньше позора ..чемпион страны "Спартак" в группе лиги чемпионов проигрывает матч со счетом 0:7.потом в лиге Евро на своем поле в первом тайме 0:3 от Испанского клуба среднего уровня.Лидер чемпионата России "Локо" проигрывает 0:3 Атлетико",пусть даже этот клуб мирового уровня..Наши клубы в группах уже конкуретоспособны и то в лиге Евро.дальше большое отставание от других клубов Евро.Тот же "Зенит" дай Бог если пройдет этот немецкий клуб.Но в 1/4 финале будет финиш однозначно,если учитывать класс соперников,а,так в футболе все бывает и я буду счастлив если наш клуб будет играть в полуфинале лиги Евро,не говоря о финале.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№30 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 01:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
У Кокорки какой-то спад или что?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№29 Написал: Lacan (Сегодня, 01:41) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: SPV
футбол нужно внимательнее смотреть

Свиньи, сегодня Марсель показал всей Европе как надо играть с Атлетиком! smile
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
№28 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:32) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lacan
Шансы есть и немалые у Зенита- 1-0, 3-1, даже 2-1 с дополнительным временем вполне по силам Зениту! Верю в Питер! У других шансов практически нет, разве что кони случайно выиграют из-за недооценки соперника Лионом.....!А лохи, они, к сожалению, нулевые даже против полудохлого Атлетико!Таков на сегодняшний день уровень РПЛ!


Комментарий из фигурного катания или из балета, футбол нужно внимательнее смотреть
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№27 Написал: Lacan (Сегодня, 01:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Шансы есть и немалые у Зенита- 1-0, 3-1, даже 2-1 с дополнительным временем вполне по силам Зениту! Верю в Питер! У других шансов практически нет, разве что кони случайно выиграют из-за недооценки соперника Лионом.....!А лохи, они, к сожалению, нулевые даже против полудохлого Атлетико!Таков на сегодняшний день уровень РПЛ!
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
№26 Написал: 46avangard (Сегодня, 01:23) #
  • +4
  •  (4)

Россия на 6 месте в рейтнге УЕФА. Так блин, ну почему же от качества игры наших команд в европе аж глаза режет. Столько брака... тырь пырь, пырь тырь... и мы еще ждем побед.. В самых простых ситуациях не могут отдать нормальный пас, после чего столько усилий приходится тратить на прессинг и отбор. Ну нельзя же так. Зениту реально повезло сегодня. С такой игрой только с Амкаром и играть. и то на 0:0
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№25 Написал: нетрал (Сегодня, 01:19) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
спартачи свое мнение засуньте в ...партмонЭ...счет нормальный проходимый!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№24 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:19) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: SPV
Никуда он не отскочил, по результату вроде шансик есть , но по факту без вариантов

так то да,но зенит чисто домашняя команда,поэтому шансик будет,но Лейпциг в отличие от Селтика думаю мяч не отдаст зениту,да и свободных зон будет больше у быков чем сегодня,а исполнители там хорошие есть

Цитата: SPV
Немцы свое заберут спокойно и надежно , это не испанцы

и не шотландцы которые тактически безграмотные
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№23 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 01:15) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Все эти примеры говорят лишь об одном - в футбол в Европе играют не деньги, а мастерство и класс ТРЕНЕРА...
ДядяПетя, ты - дурак?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№22 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 01:12) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Рубин»
"Великий" ФУРСЕНКО: "Зенит" всегда и везде играет и будет играть только в атакующий футбол.. Призываем всех последовать нашему примеру..". Вчера, такой же "великий" Манчини на пресс-конференции": Отсутствие одного игрока совсем не значит, что мы будем ставить автобус... Будем играть в атакующий футбол.." . Ну а реалии игры сегодняшней таковы: владение 65 х35, удары 16х7... все в пользу хозяев.. Лишь в количестве нарушений (что не удивительно) Питер впереди планеты всей ВСЕГДА... Ну и по затяжке времени - уже в первом тайме Иванович по полторы минуты мяч вбрасывал из-за боковой, как и Лунев катал по своей штрафной... и это не считая валяний на газоне. Надеюсь, после сезона Миллер выгонит и Фурсенко и Манчини, доставших адекватных питерских болельщиков и разоривших Газпром еще на сотню миллионов евро... Три года тошнотворного футбола, без трофеев и ЛЧ. Уже прошла команда в спортивные издания оправдать позор Семинского паровоза (следом будут и ЦСКА с Зенитом), осознанным сливом... только забыли не показывать картинку в прямом эфире, как пенсионер РЖД орал и пинал бутылки.. Сливают обычно тихо и достойно, а не разгромом, так-что ненужно нам лапшу вешать. И это чудо рвется в ЛЧ в следующем году.. Мрак. Удручающее впечатление от игры нашего будущего чемпиона.. И это при половинчатом составе мадридцев, а во втором тайме вообще с 1/3 основы, при том, что "Атлетико" ходил пешком. Если для России Семинский паровоз у своих ворот с контратаками еще прокатывает, то с матрасниками было стыдно смотреть. Еще долго мы будем сравнивать игры Бердыевских команд (Ростова и Рубина) с европейскими грандами, по которым определяем класс тренера и понты наших "великих" столичных и питерского клубов... Рубин с Атлетико играл в 1/16 ЛЕ в 13 году и выбил его из розыгрыша.. Потом "Ростов" уже в ЛЧ на равных бодался с бандой Симеоне, которая лишь в дополнительное время в Мадриде, после рикошета отскочила, вырвав победу на 93 минуте матча 2-1. Наш распиаренный ангажированной прессой ЦСКА, два раза попадал в группу с Баварией, и каждый раз Слуцкий с Гинером униженно оправдывались "космосом" немецким... А "Ростов" в первой своей ЛЧ компании, поделил с мюнхенцами победы. "Ростов" без шансов, выбивает из ЛЧ "Андерлехт", после чего бельгийцы, выбрасывают из ЛЕ детище Газпрома, питерский "Зенит".. Все эти примеры говорят лишь об одном - в футбол в Европе играют не деньги, а мастерство и класс ТРЕНЕРА... К сожалению, в России, правит совсем не спортивная составляющая и тренерское мастерство, а административный ресурс, бабло и возможности работать с арбитрами и ЧЛЕНАМИ РФС, РФПЛ. И плоды этих кабинетных чемпионств, мы ежегодно, последние 10 лет, пожинаем на европейских аренах. Грустно.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№21 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:10) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manchester United
дико отскочил конечно зенит

Никуда он не отскочил, по результату вроде шансик есть , но по факту без вариантов
Немцы свое заберут спокойно и надежно , это не испанцы
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№20 Написал: Alter ego (Сегодня, 01:09) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Игра в защите - средненько. В нападении начиная со второй половины первого тайма -ооочень плохо. Их голы -быстрые распасовки, но втроем раскатать семерых это было конечно ...
Лунев замирает на выходах под удар. Один раз повезло - форвард пробил хреново, один раз обвели, как и положено.
Спасибо Кришито, что исполнил, поэтому шансы высокие.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№19 Написал: daveG MO (Сегодня, 01:08) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ужасно играли, пасы в никуда, центр просран вчистую.. что за жопа то такая...


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№18 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:06) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«МЮ»
дико отскочил конечно зенит,с вымученного штрафного,Лейпциг понравился,заслуживали более крупного счета,на первой скорости неспешно и спокойно раскатывали зенит,ну а зенит ничего нового,полное отсутствие какой либо мысли в атаке,на выезде Лейпциг вроде бы неплохо играет,поэтому будет интересно
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№17 Написал: лунатик Санкт-Петербург (Сегодня, 01:06) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Vlad-ОБЖ 66,
ты это бы написал,когда спартак с ливерпулем играл.вы же в гостях выигрывать собирались.
Регистрация: 16.11.2009 [жалоба]
№16 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Есть надежда, что дома Зенит сыграет лучше, а по результату норм.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№15 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 01:04) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Хороший счет. Неплохие шансы на выход
Регистрация: 24.09.2007 [жалоба]
№14 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:03) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лунатик
шанс есть.

У Лейпцига бесспорно однозначный,Зенит статист и сегодня счастливчик, по игре должен был разделить участь Локо, но это в следующий раз
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№13 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 01:03) #
  • -5
  •  (7)

На Данный момент Зенит единственная команда, имеющая хоть какие шансы пройти дальше. Конечно можно выпускать в Европу Амкары и Уралы, чтобы половину их команд удаляли в конце первого тайма. Можно получить прибыль отправляя в Европу не готовые в отличие от их руководителей команды.. Но лучше любить футбол, а не зарабатывать на нем в иущерб основе
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:02) #
  • +3
  •  (13)

Цитата: лунатик
шанс есть

ага, Фурсенка вон ЧМ выиграть собирался, причём вполне серьёзно..
уровень нашего чемпионата несравним с немецким, испанским и французским, разве что по зарплатам..
smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№11 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 01:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Очень слабо. 1/8 ЛЕ - это потолок российских команд. За последние годы уровень команд упал катострофически. Выход в 1/4 будет чудом

Скажи спасибо лимиту.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№10 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 01:01) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Главное, чтобы Манчини судейство понравилось, а остальное не так уж и важно.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№9 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Сегодня, 01:00) #
  • -1
  •  (5)

Как показывают сегодняшние матчи, со жребием Зениту все-таки относительно повезло


--------------------
Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№8 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 01:00) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Шальной гол дает надежду.Но в целом от этого толку мало.Все время защита не сможет тянуть Зенит.Нападение совсем отсутствует.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 01:00) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
"Зенит" в игре. Лучше бы ничья, но и так неплохо.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 01:00) #
  • +4
  •  (12)

Очень слабо. 1/8 ЛЕ - это потолок российских команд. За последние годы уровень команд упал катастрофически. Выход в 1/4 будет чудом
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 01:00) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Просрали.... почётно. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: лунатик Санкт-Петербург (Сегодня, 01:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
шанс есть.
Регистрация: 16.11.2009 [жалоба]
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