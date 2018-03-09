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Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Лацио", "Марсель" выиграл у "Атлетика"

Лацио" и киевское "Динамо" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы

1/8 финала

"Лацио" – "Динамо" К 2:2

Голы: Цыганков, 52, Иммобиле, 54, Андерсон, 62

"Лацио": Стракоша, Баста, Лукаку, Раду, Врей, Уоллес, Мургиа, Милинкович-Савич, Андерсон, Лейва, Иммобиле

"Динамо" К: Бойко, Кендзёра, Пиварич, Бурда, Кадар, Морозюк, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Шапаренко, Беседин

Предупреждения: Пиварич, 36

Лига Европы

1/8 финала

"Марсель" – "Атлетик" Б 3:1

Голы: Окампос, 1, Пайет, 14, Адурис, 45+3 (пен.), Окампос, 57

"Марсель":Манданда, Сакаи, Амави, Рами, Роланду, Густаво, Лопес, Пайет,Окампос, Товен, Жермен

"Атлетик" Б: Эррерин, Маркос, Баленсиага, Лопес, Этчейта, Беньят, Сан-Хосе, Гарсия, Сусаета, Уильямс, Адурис

Предупреждения: Жермен, 38, Рами, 45+1, Пайет, 45+4, Сан-Хосе, 56
Теги: Лацио Динамо Киев
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