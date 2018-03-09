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Илья Геркус: "Локомотив" бился как мог

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал поражение от "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Бились как могли, но это "Атлетико" — одна из лучших команд мира. Будем бороться до последнего, до встречи в Черкизове. Ребятам нужна ваша поддержка", — написал Геркус.

Теги: Геркус Локомотив Атлетико
Сегодня, 01:25
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:38) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Пол-команды не соответствует уровню игр плей-офф ЛЕ/группы ЛЧ.
Да и Ари с Фарфаном вряд-ли сильно исправили эту диспропорцию.
Если у нас играют опытные, но предпенсионного возраса игроки, то у Мадрида средний возраст - 25-27 и все в соку.
А нету сильных игроков, нет и результата.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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