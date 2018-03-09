Илья Геркус: "Локомотив" бился как мог

Бились как могли, но это «Атлетико» - одна из лучших команд мира. Будем бороться до последнего, до встречи в Черкизове. Ребятам нужна ваша поддержка??? pic.twitter.com/H1GCwWH3yz — Илья Геркус (@ilgerkus) March 8, 2018

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал поражение от "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы."Бились как могли, но это "Атлетико" — одна из лучших команд мира. Будем бороться до последнего, до встречи в Черкизове. Ребятам нужна ваша поддержка", — написал Геркус.