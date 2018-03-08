Доменико Кришито: это для вас

Per te ?1??3???? A post shared by Domenico criscito (@domenicocriscito8691) on Mar 8, 2018 at 2:52pm PST

Защитник "Зенита" Доменико Кришито после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:2) отметил, что забил гол для болельщиков.Ответный поединок состоится в Санкт-Петербурге через неделю."Это для вас", - написал Кришито.