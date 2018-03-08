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Доменико Кришито: это для вас

Защитник "Зенита" Доменико Кришито после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:2) отметил, что забил гол для болельщиков.

Ответный поединок состоится в Санкт-Петербурге через неделю.

"Это для вас", - написал Кришито.

Per te ?1??3????

A post shared by Domenico criscito (@domenicocriscito8691) on

Теги: Кришито РБ Лейпциг Зенит
Сегодня, 02:22
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