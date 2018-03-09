Новости партнеров

Дзюба и Джорджевич - в стартовом составе "Арсенала" на игру с "Амкаром"

Стали известны стартовые составы "Амкара" и тульского "Арсенала" на игру 22-го тура премьер-лиги.

"Амкар": Хомич, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Гащенков, Форбс, Эззатоллахи, Оланаре.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Кангва, Дзюба, Джорджевич.
Теги: Арсенал Тула Амкар
Сегодня, 13:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.