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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Тосно" обыграл "Рубин" в молодежном чемпионате
В матче 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Рубин" на выезде уступил "Тосно".
Молодежное первенство. 22 тур
"Тосно" – "Рубин" - 2:1
Голы: Скворцов, 72, Ярцев, 86 - Цыганков, 70
"Тосно": Федосов, Дудиев, Бадзагуа, Васильев, Лаврененко, Кузнецов, Скворцов, Манаев, Шумейко, Абраамян, Ярцев
"Рубин": Чернов, Губанов, Абдуллин, Агапов, Смелов, Циберкин, Лобанов, Николов, Яковлев, Снежкин, Сагитов (Цыганков, 46).
Молодежное первенство. 22 тур
"Тосно" – "Рубин" - 2:1
Голы: Скворцов, 72, Ярцев, 86 - Цыганков, 70
"Тосно": Федосов, Дудиев, Бадзагуа, Васильев, Лаврененко, Кузнецов, Скворцов, Манаев, Шумейко, Абраамян, Ярцев
"Рубин": Чернов, Губанов, Абдуллин, Агапов, Смелов, Циберкин, Лобанов, Николов, Яковлев, Снежкин, Сагитов (Цыганков, 46).
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