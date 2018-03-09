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"Тосно" обыграл "Рубин" в молодежном чемпионате

В матче 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Рубин" на выезде уступил "Тосно".

Молодежное первенство. 22 тур

"Тосно" – "Рубин" - 2:1

Голы: Скворцов, 72, Ярцев, 86 - Цыганков, 70

"Тосно": Федосов, Дудиев, Бадзагуа, Васильев, Лаврененко, Кузнецов, Скворцов, Манаев, Шумейко, Абраамян, Ярцев

"Рубин": Чернов, Губанов, Абдуллин, Агапов, Смелов, Циберкин, Лобанов, Николов, Яковлев, Снежкин, Сагитов (Цыганков, 46).
Теги: Тосно Рубин
Сегодня, 13:36
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