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Александр Бубнов: пусть у "Арсенала" атака сильнее, но ворота "Амкара" она не взломает

Эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на матч 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом".

- "Амкар" не пропустил от одного из лидеров, "Арсенал" выиграл у конкурента. Тем не менее, считаю, встречаются примерно равные по классу команды. Пусть у туляков сильнее атака, ворота Перми она на сей раз не взломает. Прогноз – 0:0", – цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Арсенал Тула Амкар
Сегодня, 13:39
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(0)
№6 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Бубен в своём амплуа,я ляпну,а если не сбудется,то кто потом вспомнит о моём прогнозе?Да ты уже давно не "экспэрт",так на халявку скажешь,да невпопад.Вот и сейчас пролетел с прогнозом.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: Skald (Сегодня, 14:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Прямо сейчас Арсенал сильнее Амкара.
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:18) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
взломают,это же не зенит)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: rostov61 Ростов (Сегодня, 14:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
уже забил ! эксперт хуев .

уже забил ! эксперт хуев .
Регистрация: 29.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 13:52) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Санёк - хорош болтать... результативная ничья - 5.3...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:48) #
  • +2
  •  (2)
online

Дзюба забьет !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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