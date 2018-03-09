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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Бубнов: пусть у "Арсенала" атака сильнее, но ворота "Амкара" она не взломает
Эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на матч 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом".
- "Амкар" не пропустил от одного из лидеров, "Арсенал" выиграл у конкурента. Тем не менее, считаю, встречаются примерно равные по классу команды. Пусть у туляков сильнее атака, ворота Перми она на сей раз не взломает. Прогноз – 0:0", – цитирует Бубнова "Sportbox".
- "Амкар" не пропустил от одного из лидеров, "Арсенал" выиграл у конкурента. Тем не менее, считаю, встречаются примерно равные по классу команды. Пусть у туляков сильнее атака, ворота Перми она на сей раз не взломает. Прогноз – 0:0", – цитирует Бубнова "Sportbox".
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