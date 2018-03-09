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СМИ: Эдинсон Кавани разочаровался в "ПСЖ" и раздумывает об уходе

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани после вылета команды в 1/8 финала Лиги чемпионов разочаровался в перспективах парижского клуба, передает Le Parisien.

Уругваец недоволен атмосферой и сложившейся ситуацией в команде, когда вокруг нападающего Неймара сформировалась группа бразильских игроков.

Также Кавани недоволен, что приоритет и особенная роль в команде отдается Неймару. Отмечается, что Кавани рассматривает вариант ухода из "ПСЖ", у него имеются варианты в Англии и Испании.
Теги: Кавани ПСЖ
Сегодня, 13:53
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 14:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Неймар не усилил команду, а только развалил её stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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