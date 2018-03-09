СМИ: Эдинсон Кавани разочаровался в "ПСЖ" и раздумывает об уходе

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани после вылета команды в 1/8 финала Лиги чемпионов разочаровался в перспективах парижского клуба, передает Le Parisien.Уругваец недоволен атмосферой и сложившейся ситуацией в команде, когда вокруг нападающего Неймара сформировалась группа бразильских игроков.Также Кавани недоволен, что приоритет и особенная роль в команде отдается Неймару. Отмечается, что Кавани рассматривает вариант ухода из "ПСЖ", у него имеются варианты в Англии и Испании.