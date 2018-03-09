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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: Эдинсон Кавани разочаровался в "ПСЖ" и раздумывает об уходе
Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани после вылета команды в 1/8 финала Лиги чемпионов разочаровался в перспективах парижского клуба, передает Le Parisien.
Уругваец недоволен атмосферой и сложившейся ситуацией в команде, когда вокруг нападающего Неймара сформировалась группа бразильских игроков.
Также Кавани недоволен, что приоритет и особенная роль в команде отдается Неймару. Отмечается, что Кавани рассматривает вариант ухода из "ПСЖ", у него имеются варианты в Англии и Испании.
Уругваец недоволен атмосферой и сложившейся ситуацией в команде, когда вокруг нападающего Неймара сформировалась группа бразильских игроков.
Также Кавани недоволен, что приоритет и особенная роль в команде отдается Неймару. Отмечается, что Кавани рассматривает вариант ухода из "ПСЖ", у него имеются варианты в Англии и Испании.
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