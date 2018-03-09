Четыре футболиста "Атлетико" вошли в команду недели Лиги Европы

УЕФА опубликовал команду недели Лиги Европы по итогам первых матчей 1/18 финала турнира. В нее вошли четыре футболиста мадридского "Атлетико", который уверенно обыграл "Локомотив" (3:0).Команда недели Лиги Европы: Антони Лопеш ("Лион") – Хуанфран, Хосе Хименес, Филипе Луис (все – "Атлетико"), Марсело ("Лион") – Димитри Пайет и Лукас Окампос (оба – "Марсель"), Коке ("Атлетико"), Аарон Рэмси ("Арсенал") – Бруну Фернандеш и Фреди Монтеро (оба – "Спортинг").