Мохамед Салах назван лучшим футболистом АПЛ в феврале (фото)

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах был назван лучшим футболистом английской премьер-лиги в феврале.Голосование среди болельщиков проводилось на сайте АПЛ. В трех матчах египтянин забил 4 гола и сделал две голевые передачи.