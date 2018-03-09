Мохамед Салах назван лучшим футболистом АПЛ в феврале (фото)

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах был назван лучшим футболистом английской премьер-лиги в феврале.
Голосование среди болельщиков проводилось на сайте АПЛ. В трех матчах египтянин забил 4 гола и сделал две голевые передачи.
Голосование среди болельщиков проводилось на сайте АПЛ. В трех матчах египтянин забил 4 гола и сделал две голевые передачи.
Another one for Mo. ?— Liverpool FC (@LFC) March 9, 2018
? https://t.co/qsRyaciTFq pic.twitter.com/lUeBXoyM2Q
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