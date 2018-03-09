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Мохамед Салах назван лучшим футболистом АПЛ в феврале (фото)

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах был назван лучшим футболистом английской премьер-лиги в феврале.

Голосование среди болельщиков проводилось на сайте АПЛ. В трех матчах египтянин забил 4 гола и сделал две голевые передачи.

Теги: Салах
Сегодня, 15:15
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№2 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 15:25) #
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online

Цитата: _SHIGA_
чувствую наебашит он нашей сборной..

Одно дело феерить в Ливерпуле, где у тебя в партнёрах Мане, Коутиньо (был половину сезона), Фирмино. А другое дело - показывать то же самое в сборной Египта, где партнёры значительно слабее. Так что, надеюсь, защита сможет его сдержать.
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 15:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
чувствую наебашит он нашей сборной..


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ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
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