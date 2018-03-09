Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:27
Ринат Билялетдинов: если Палыч не проконтролирует подковерную борьбу, "Локомотив" чемпионом не станет (2)
Ринат Билялетдинов: если Палыч не проконтролирует подковерную борьбу, "Локомотив" чемпионом не станет (2)
02:44
Провал Кранневитера, чудо-гол Кришито и работоспособность Кокорина: оценки «Зенита» по итогам матча с «РБ Лейпциг» (18)
Провал Кранневитера, чудо-гол Кришито и работоспособность Кокорина: оценки «Зенита» по итогам матча с «РБ Лейпциг» (18)
02:22
Доменико Кришито: это для вас (1)
Доменико Кришито: это для вас (1)
Вчера, 23:25
Виктор Гончаренко: создали мало моментов, мы не можем бесконечно выезжать на защите (видео) (1)
Виктор Гончаренко: создали мало моментов, мы не можем бесконечно выезжать на защите (видео) (1)
Кристиян Бистрович: дебют в ЦСКА - большая честь для меня
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал проигрыш от "Лиона" в матче 1/8 финала Лиги Европы (0:1).
"Рад, что дебютировал, но, к сожалению, мы проиграли. Так что нет особых поводов для радости. У нас были моменты. "Лион" реализовал, по сути, единственный шанс, а мы не забили. Надо сыграть лучше во втором матче. Перед игрой шансы были 50 на 50. Сейчас у "Лиона" есть преимущество, но если мы забьем первыми на выезде, все возможно.
Мы немного перестроили схему. Мы с Натхо действовали в полузащите. В заключительные минуты главной задачей было забить гол - доставлять мяч нападающим и создавать моменты.
Дебют в ЦСКА - большая честь для меня. Я наслаждался каждой минутой на поле. Буду стараться изо всех сил на тренировках и в оставшихся матчах. Болельщики великолепны. Каждую игру они слышны с первой до последней минуты, и это потрясающе", - приводит слова Бистровича официальный сайт ЦСКА.
"Рад, что дебютировал, но, к сожалению, мы проиграли. Так что нет особых поводов для радости. У нас были моменты. "Лион" реализовал, по сути, единственный шанс, а мы не забили. Надо сыграть лучше во втором матче. Перед игрой шансы были 50 на 50. Сейчас у "Лиона" есть преимущество, но если мы забьем первыми на выезде, все возможно.
Мы немного перестроили схему. Мы с Натхо действовали в полузащите. В заключительные минуты главной задачей было забить гол - доставлять мяч нападающим и создавать моменты.
Дебют в ЦСКА - большая честь для меня. Я наслаждался каждой минутой на поле. Буду стараться изо всех сил на тренировках и в оставшихся матчах. Болельщики великолепны. Каждую игру они слышны с первой до последней минуты, и это потрясающе", - приводит слова Бистровича официальный сайт ЦСКА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.