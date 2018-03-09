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Кристиян Бистрович: дебют в ЦСКА - большая честь для меня

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал проигрыш от "Лиона" в матче 1/8 финала Лиги Европы (0:1).

"Рад, что дебютировал, но, к сожалению, мы проиграли. Так что нет особых поводов для радости. У нас были моменты. "Лион" реализовал, по сути, единственный шанс, а мы не забили. Надо сыграть лучше во втором матче. Перед игрой шансы были 50 на 50. Сейчас у "Лиона" есть преимущество, но если мы забьем первыми на выезде, все возможно.

Мы немного перестроили схему. Мы с Натхо действовали в полузащите. В заключительные минуты главной задачей было забить гол - доставлять мяч нападающим и создавать моменты.

Дебют в ЦСКА - большая честь для меня. Я наслаждался каждой минутой на поле. Буду стараться изо всех сил на тренировках и в оставшихся матчах. Болельщики великолепны. Каждую игру они слышны с первой до последней минуты, и это потрясающе", - приводит слова Бистровича официальный сайт ЦСКА.
Теги: Бистрович ЦСКА
Сегодня, 15:33
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