Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Кака посетил футбольную школу "Чертаново" (фото)

Бывший полузащитник "Милана" и сборной Бразилии, чемпион мира Кака прибыл в Москву.

35-летний игрок посетил футбольную школу "Чертаново". Бразилец пообедал в столовой интерната и встретился с юными футболистами, которые взяли у него автографы и сделали совместные фото.

Теги: Кака
Вчера, 22:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(4)
№2 Написал: pavaskalov (Сегодня, 02:13) #
  • -1
  •  (1)

наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано ---- http://linkto.eu/ka4ok
Регистрация: 10.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 00:30) #
  • -9
  •  (9)

Мутко скажет всё бесплатно было, Кака любит Россию просто
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.