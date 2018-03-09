Кака посетил футбольную школу "Чертаново" (фото)

Бывший полузащитник "Милана" и сборной Бразилии, чемпион мира Кака прибыл в Москву.35-летний игрок посетил футбольную школу "Чертаново". Бразилец пообедал в столовой интерната и встретился с юными футболистами, которые взяли у него автографы и сделали совместные фото.