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Лионель Месси пропустит матч с "Малагой" из-за рождения третьего ребенка

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сможет сыграть в матче 28-го тура чемпионата Испании против "Малаги".

Причиной стало то, что этой ночью жена Месси Антонелла родила сына, передает журналист Onda Cero Альфредо Мартинес в твиттере. Напомним, у Месси это уже третий ребенок.
Теги: Месси
Сегодня, 13:44
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№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мужик!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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