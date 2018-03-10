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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Софьян Ханни: для меня важны титулы, я голоден до побед
Новичок "Спартака" Софьян Ханни рассказал почему принял решение перейти в московскую команду.
"Победы, безусловно, лучшее, что есть в футболе. Многие говорят: когда завершишь карьеру, у тебя все будет хорошо: деньги есть, ты ведь футболист. Но для меня важны титулы. Хочу добиться успехов, чтобы потом говорить своей дочери: Камила, смотри, папа выиграл этот кубок в 2013-м, а этот - в 2017-м… Думаю, вы хорошо понимаете, о чем я.
Вспомните прошлый сезон. Для "Спартака" он был фантастическим! Этой победой в чемпионате России вы осчастливили стольких людей. Просто здорово! И я очень голоден до таких ощущений и побед, поэтому выбрал "Спартак".
Решиться на переход из "Андерлехта", в котором был капитаном, в "Спартак" было не трудно, потому что понимаю: в Бельгии уже всё сделал. За три с половиной года, проведённых там, выиграл чемпионат и Суперкубок страны. Поэтому размышлял о том, что пришло время двигаться вперёд. Когда появилось предложение от "Спартака", не раздумывал", - передает слова Ханни официальный сайт красно-белых.
"Победы, безусловно, лучшее, что есть в футболе. Многие говорят: когда завершишь карьеру, у тебя все будет хорошо: деньги есть, ты ведь футболист. Но для меня важны титулы. Хочу добиться успехов, чтобы потом говорить своей дочери: Камила, смотри, папа выиграл этот кубок в 2013-м, а этот - в 2017-м… Думаю, вы хорошо понимаете, о чем я.
Вспомните прошлый сезон. Для "Спартака" он был фантастическим! Этой победой в чемпионате России вы осчастливили стольких людей. Просто здорово! И я очень голоден до таких ощущений и побед, поэтому выбрал "Спартак".
Решиться на переход из "Андерлехта", в котором был капитаном, в "Спартак" было не трудно, потому что понимаю: в Бельгии уже всё сделал. За три с половиной года, проведённых там, выиграл чемпионат и Суперкубок страны. Поэтому размышлял о том, что пришло время двигаться вперёд. Когда появилось предложение от "Спартака", не раздумывал", - передает слова Ханни официальный сайт красно-белых.
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