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Софьян Ханни: для меня важны титулы, я голоден до побед

Новичок "Спартака" Софьян Ханни рассказал почему принял решение перейти в московскую команду.

"Победы, безусловно, лучшее, что есть в футболе. Многие говорят: когда завершишь карьеру, у тебя все будет хорошо: деньги есть, ты ведь футболист. Но для меня важны титулы. Хочу добиться успехов, чтобы потом говорить своей дочери: Камила, смотри, папа выиграл этот кубок в 2013-м, а этот - в 2017-м… Думаю, вы хорошо понимаете, о чем я.

Вспомните прошлый сезон. Для "Спартака" он был фантастическим! Этой победой в чемпионате России вы осчастливили стольких людей. Просто здорово! И я очень голоден до таких ощущений и побед, поэтому выбрал "Спартак".

Решиться на переход из "Андерлехта", в котором был капитаном, в "Спартак" было не трудно, потому что понимаю: в Бельгии уже всё сделал. За три с половиной года, проведённых там, выиграл чемпионат и Суперкубок страны. Поэтому размышлял о том, что пришло время двигаться вперёд. Когда появилось предложение от "Спартака", не раздумывал", - передает слова Ханни официальный сайт красно-белых.
Теги: Ханни Спартак
Сегодня, 14:32
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№5 Написал: нетрал (Сегодня, 15:32) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
друг желудок просит пищи
в нем гуляет аппетит
в нем голодный ветер свищет
и кишками шелестит ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 14:46) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Хитрый Лис
Ну если ты всю жизнь мечтал выиграть Кубок России, то приехал в правильное место


Но будет непросто, нужно еще постараться.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:44) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ну если ты всю жизнь мечтал выиграть Кубок России, то приехал в правильное место
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: aleks27 (Сегодня, 14:39) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
vermis_64,
смотри как бы вы с плаксой манчини не умерли
Регистрация: 31.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:34) #
  • -4
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так голодным и помрешь.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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