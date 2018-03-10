Агроном: к матчу "Урал" - "Локомотив" состояние поля, безусловно, улучшится

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:00
Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей
Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей
12:47
Александр Бубнов: организация игры "Краснодара" по всем параметрам превосходит динамовскую (5)
Александр Бубнов: организация игры "Краснодара" по всем параметрам превосходит динамовскую (5)
10:48
Александр Мостовой: у "Ростова" есть шансы после того, как "Зенит" "повозили" в Лиге Европы (4)
Александр Мостовой: у "Ростова" есть шансы после того, как "Зенит" "повозили" в Лиге Европы (4)
09:29
Анонс 27-го тура ФНЛ
Анонс 27-го тура ФНЛ
08:52
Валерий Четверик: Кузяеву в 17 лет сказали: не подходишь, дохлый. А потом он в "Зенит" за пятерочку ушел (2)
Валерий Четверик: Кузяеву в 17 лет сказали: не подходишь, дохлый. А потом он в "Зенит" за пятерочку ушел (2)
Вчера, 22:20
Кака посетил футбольную школу "Чертаново" (фото) (4)
Кака посетил футбольную школу "Чертаново" (фото) (4)
Вчера, 22:10
Игорь Резвухин: никак не оцениваю судейство (1)
Игорь Резвухин: никак не оцениваю судейство (1)
Вчера, 21:48
ФИФА наложил трансферный бан на "Трабзонспор"
ФИФА наложил трансферный бан на "Трабзонспор"
Вчера, 21:31
Пепе Рейна перейдет в "Милан"
Пепе Рейна перейдет в "Милан"
Вчера, 20:57
"Амкар" – Будогосскому: за извинения очки не начисляют (39)
"Амкар" – Будогосскому: за извинения очки не начисляют (39)
Вчера, 20:50
Неманья Пейчинович: легче от того, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате (6)
Неманья Пейчинович: легче от того, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате (6)
Вчера, 20:37
Матч "Урал" – "Локомотив" может быть перенесен в Тюмень (13)
Матч "Урал" – "Локомотив" может быть перенесен в Тюмень (13)
Вчера, 20:20
Денис Клюев: в Голландии у Слуцкого есть шанс показать себя (4)
Денис Клюев: в Голландии у Слуцкого есть шанс показать себя (4)
Агроном: к матчу "Урал" - "Локомотив" состояние поля, безусловно, улучшится
Агроном стадиона "СКБ-Банк Арена" Павел Куприянов рассказал о готовности арены к матчу 22-го тура РФПЛ "Урал" - "Локомотив". Игра состоится 12 марта.
"Поле находится в приемлемом состоянии. Сейчас мы внимательно следим за двумя показателями: температурой и влажностью газона. Стараемся держать их в оптимальном пределе. Кроме того, газон регулярно проветриваем. Так как у нас холодные ночи, приходится в два слоя укрывать газон специальным материалом. Есть в этом определённая трудность, потому что дышать траве становится тяжелее.
К матчу "Урал" - "Локомотив" состояние поля, безусловно, улучшится. До матча остаётся более двух полных суток. При оптимальных условиях трава растёт на один-полтора сантиметра в сутки.
В нашем случае из-за холодных ночей, трава не растёт, конечно, такими темпами, но всё равно подтягивается, становится больше и гуще, а её плотность увеличивается. К игре всё будет нормально", - передает слова Куприянова "Чемпионат".
"Поле находится в приемлемом состоянии. Сейчас мы внимательно следим за двумя показателями: температурой и влажностью газона. Стараемся держать их в оптимальном пределе. Кроме того, газон регулярно проветриваем. Так как у нас холодные ночи, приходится в два слоя укрывать газон специальным материалом. Есть в этом определённая трудность, потому что дышать траве становится тяжелее.
К матчу "Урал" - "Локомотив" состояние поля, безусловно, улучшится. До матча остаётся более двух полных суток. При оптимальных условиях трава растёт на один-полтора сантиметра в сутки.
В нашем случае из-за холодных ночей, трава не растёт, конечно, такими темпами, но всё равно подтягивается, становится больше и гуще, а её плотность увеличивается. К игре всё будет нормально", - передает слова Куприянова "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.