Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Агроном: к матчу "Урал" - "Локомотив" состояние поля, безусловно, улучшится

Агроном стадиона "СКБ-Банк Арена" Павел Куприянов рассказал о готовности арены к матчу 22-го тура РФПЛ "Урал" - "Локомотив". Игра состоится 12 марта.

"Поле находится в приемлемом состоянии. Сейчас мы внимательно следим за двумя показателями: температурой и влажностью газона. Стараемся держать их в оптимальном пределе. Кроме того, газон регулярно проветриваем. Так как у нас холодные ночи, приходится в два слоя укрывать газон специальным материалом. Есть в этом определённая трудность, потому что дышать траве становится тяжелее.

К матчу "Урал" - "Локомотив" состояние поля, безусловно, улучшится. До матча остаётся более двух полных суток. При оптимальных условиях трава растёт на один-полтора сантиметра в сутки.

В нашем случае из-за холодных ночей, трава не растёт, конечно, такими темпами, но всё равно подтягивается, становится больше и гуще, а её плотность увеличивается. К игре всё будет нормально", - передает слова Куприянова "Чемпионат".
Теги: Урал
Сегодня, 14:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.