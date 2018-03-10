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Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей

Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячейБывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой выразил мнение, что поражения в первых встречах 1/8 финала Лиги Европы не скажутся негативно на игре ЦСКА, «Локомотива» и «Зенита», а также предположил, что у «СКА-Хабаровск» нет шансов в гостевом матче против «Спартака».

- Как отразятся неудачи наших команд в еврокубках на их игре в матчах чемпионата страны? Думаю, это никак не скажется. Понятно, что всегда побеждать невозможно. Так что сыграли и переключились на внутренний чемпионат, - сказал Нигматуллин. - «Зенит» в этом туре встречается на выезде с «Ростовом». Желаю наставнику ростовчан Валерию Карпину удачи в этом непростом матче. Сложный у «Ростова» сейчас календарь. Сейчас команда была в гостях у «Краснодара», теперь дома принимает «Зенит». «Ростов» играет на своей арене — шансы в этой игре у него есть, конечно же. «Зенит» в последней игре чемпионата набрал всего одно очко — нельзя сказать, что команда в полном порядке. Да, просто у «Зенита» подбор игроков более высокого класса. Думаю, что соперники сыграют 1:1.

Матч «Ахмат» - ЦСКА? В ЦСКА — традиционно кадровые проблемы, сейчас — в обороне. Потеряли двух ведущих защитников — понятно, что их будет не хватать. ЦСКА придется нелегко. В Грозном всегда непросто играть всем. Увезти три очка армейцам будет сложно.

«Урал» - «Локомотив»? Как я понимаю, матч должен пройти в зимних условиях, и это, конечно, будет накладывать определенные сложности.

- Тем временем действующий чемпион «Спартак» дома примет аутсайдера чемпионата - «СКА-Хабаровск»...

- В этом матче «Спартак» должен подправить разницу между забитыми и пропущенными мячами. Красно-белые должны обыгрывать своего соперника крупно. Хабаровчане в этом году провели два матча и проиграли их. Как в прошлом году было тяжело, так и в этом году просветов у них не видно. Думаю, что противопоставить «Спартаку» что-то серьезное СКА не удастся. В этом матче только сам «Спартак» может быть себе соперником, если не настроится должным образом.

Что касается противостояния между «Динамо» и занимающим вторую строчку «Краснодаром», то статистика предыдущих трех встреч говорит в пользу «Краснодара» - 10:1. Но я бы не стал сейчас воспринимать ее всерьез, поскольку «Динамо» с Хохловым сильно прибавляет, фаворитом в Москве «Краснодар» нельзя будет назвать. Думаю, победителя здесь трудно выявить будет.
Теги: Нигматуллин Спартак СКА-Хабаровск
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