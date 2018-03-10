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"Динамо" - "Краснодар": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Краснодара" на матч 22-го тура РФПЛ.

"Динамо": Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Морозов, Шуньич, Рауш, Ташаев, Соу, Черных, Обольский.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Мамаев, Шатов, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
Теги: Динамо Краснодар
Сегодня, 15:20
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№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:59) #
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Цитата: FCD 1923
В шесть защитников? И без нападающих?

Нынешнему Динамо с Краснодаром в открытый футбол играть - безнадега.
Одна надежда - отбиваться в автобусе и при удаче сбегать в контратаку.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 15:48) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: FCD 1923
Обделались до игры, тут все ясно уже.

Как обделались, ты что, не надо Краснодару очков давать много.


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 15:27) #
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Болеет за:
«Динамо» М
В шесть защитников? И без нападающих? Обольский не в счет, не впервые ли он в основе выходит.
Обделались до игры, тут все ясно уже.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
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