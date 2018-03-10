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"Краснодар" обыграл "Динамо" в матче молодежных команд

Завершились матчи 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд.

Молодежное первенство. 22 тур

"Динамо" – "Краснодар" - 1:2

Голы: Кутовой, 32, Григорян, 76, Агеев, 90+1

"Динамо": Косаревский, Цесь, Евгеньев, Зорин, Денисов (Челидзе, 54), Липовой (Агеев, 71), Слепов (Панин, 8), Демьянов, Гоманюк, Москвичев, Лацевич (Крохин, 73)

"Краснодар": Сафонов, Бочко (Насонкин, 43), Мартынов, Бородин, Ивашин, Голубев, Текучёв (Куражов, 66), Черников (Пелих, 89), Григорян (Яськов, 78), Кутовой (Шершнёв, 62), Сулейманов (Сперцян, 86)

Предупреждения: Черников, 14, Евгеньев, 33, Демьянов, 41, Лацевич, 44, Сулейманов, 57, Текучёв, 65, Цесь, 74, Зорин, 86, Сафонов, 90+3.


"Ростов" – "Зенит" - 3:1

Голы: Колдунов, 17, Петров, 28, Мкртчян, 69, Думбия, 79

"Ростов": Айдаров, Нескоромный (Киряков, 80), Захаров, Сухомлинов, Христис, Думбия, Забродин, Мкртчян (Ливаднов, 87), Крюков (Карнута, 86), Петров (Талибов, 72), Соловьёв

"Зенит": Каличава, Анисимов, Алоян, Байрамов (Вахания, 80), Синяк, Колдунов (Казаков, 70), Сергеев (Смирнов, 76), Левин (Бойцов, 70), Бачинский, Тарасов, Воробьёв
Теги: Краснодар Динамо Ростов Зенит
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