"Краснодар" обыграл "Динамо" в матче молодежных команд

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Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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15:00
Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей
Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей
12:47
Александр Бубнов: организация игры "Краснодара" по всем параметрам превосходит динамовскую (5)
Александр Бубнов: организация игры "Краснодара" по всем параметрам превосходит динамовскую (5)
10:48
Александр Мостовой: у "Ростова" есть шансы после того, как "Зенит" "повозили" в Лиге Европы (4)
Александр Мостовой: у "Ростова" есть шансы после того, как "Зенит" "повозили" в Лиге Европы (4)
09:29
Анонс 27-го тура ФНЛ
Анонс 27-го тура ФНЛ
08:52
Валерий Четверик: Кузяеву в 17 лет сказали: не подходишь, дохлый. А потом он в "Зенит" за пятерочку ушел (2)
Валерий Четверик: Кузяеву в 17 лет сказали: не подходишь, дохлый. А потом он в "Зенит" за пятерочку ушел (2)
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Кака посетил футбольную школу "Чертаново" (фото) (4)
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Вчера, 21:48
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ФИФА наложил трансферный бан на "Трабзонспор"
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Пепе Рейна перейдет в "Милан"
Вчера, 20:57
"Амкар" – Будогосскому: за извинения очки не начисляют (39)
"Амкар" – Будогосскому: за извинения очки не начисляют (39)
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Неманья Пейчинович: легче от того, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате (6)
Вчера, 20:37
Матч "Урал" – "Локомотив" может быть перенесен в Тюмень (13)
Матч "Урал" – "Локомотив" может быть перенесен в Тюмень (13)
Вчера, 20:20
Денис Клюев: в Голландии у Слуцкого есть шанс показать себя (4)
Денис Клюев: в Голландии у Слуцкого есть шанс показать себя (4)
"Краснодар" обыграл "Динамо" в матче молодежных команд
Завершились матчи 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд.
Молодежное первенство. 22 тур
"Динамо" – "Краснодар" - 1:2
Голы: Кутовой, 32, Григорян, 76, Агеев, 90+1
"Динамо": Косаревский, Цесь, Евгеньев, Зорин, Денисов (Челидзе, 54), Липовой (Агеев, 71), Слепов (Панин, 8), Демьянов, Гоманюк, Москвичев, Лацевич (Крохин, 73)
"Краснодар": Сафонов, Бочко (Насонкин, 43), Мартынов, Бородин, Ивашин, Голубев, Текучёв (Куражов, 66), Черников (Пелих, 89), Григорян (Яськов, 78), Кутовой (Шершнёв, 62), Сулейманов (Сперцян, 86)
Предупреждения: Черников, 14, Евгеньев, 33, Демьянов, 41, Лацевич, 44, Сулейманов, 57, Текучёв, 65, Цесь, 74, Зорин, 86, Сафонов, 90+3.
"Ростов" – "Зенит" - 3:1
Голы: Колдунов, 17, Петров, 28, Мкртчян, 69, Думбия, 79
"Ростов": Айдаров, Нескоромный (Киряков, 80), Захаров, Сухомлинов, Христис, Думбия, Забродин, Мкртчян (Ливаднов, 87), Крюков (Карнута, 86), Петров (Талибов, 72), Соловьёв
"Зенит": Каличава, Анисимов, Алоян, Байрамов (Вахания, 80), Синяк, Колдунов (Казаков, 70), Сергеев (Смирнов, 76), Левин (Бойцов, 70), Бачинский, Тарасов, Воробьёв
Молодежное первенство. 22 тур
"Динамо" – "Краснодар" - 1:2
Голы: Кутовой, 32, Григорян, 76, Агеев, 90+1
"Динамо": Косаревский, Цесь, Евгеньев, Зорин, Денисов (Челидзе, 54), Липовой (Агеев, 71), Слепов (Панин, 8), Демьянов, Гоманюк, Москвичев, Лацевич (Крохин, 73)
"Краснодар": Сафонов, Бочко (Насонкин, 43), Мартынов, Бородин, Ивашин, Голубев, Текучёв (Куражов, 66), Черников (Пелих, 89), Григорян (Яськов, 78), Кутовой (Шершнёв, 62), Сулейманов (Сперцян, 86)
Предупреждения: Черников, 14, Евгеньев, 33, Демьянов, 41, Лацевич, 44, Сулейманов, 57, Текучёв, 65, Цесь, 74, Зорин, 86, Сафонов, 90+3.
"Ростов" – "Зенит" - 3:1
Голы: Колдунов, 17, Петров, 28, Мкртчян, 69, Думбия, 79
"Ростов": Айдаров, Нескоромный (Киряков, 80), Захаров, Сухомлинов, Христис, Думбия, Забродин, Мкртчян (Ливаднов, 87), Крюков (Карнута, 86), Петров (Талибов, 72), Соловьёв
"Зенит": Каличава, Анисимов, Алоян, Байрамов (Вахания, 80), Синяк, Колдунов (Казаков, 70), Сергеев (Смирнов, 76), Левин (Бойцов, 70), Бачинский, Тарасов, Воробьёв
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