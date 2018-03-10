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Андрей Тихонов: очень благодарен за то, что ребята дотерпели и забили голы

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов высказался относительно победы над "Тюменью" (2:0) в матче 27-го тура ФНЛ.

- Первым делом я хочу поблагодарить работников нашего клуба, которые ценой героических усилий смогли подготовить поле к возобновлению сезона. Что касается игры, то по ее ходу было очень много фолов со стороны "Тюмени". Я не понимаю, чем недоволен главный тренер команды соперника. Судейство сегодня было нормальным. На таких полях стандартно бывает много борьбы. В таких условиях забитые мячи сильно влияют на команду психологически.

В хороший футбол особо не поиграешь, но мы пытались это делать. Соперник выглядел неплохо, но очень тяжело обыгрывать команду, которая использует схему 5-4-1 и обороняется практически вдевятером. В такой ситуации на первый план выходят стандарты. Я очень благодарен за то, что ребята дотерпели и забили голы. Также я благодарю всех болельщиков, которые пришли на стадион и поддерживали нас в этом матче, - цитирует Тихонова пресс-служба самарского клуба, - передает слова Тихонова официальный сайт "Крыльев".
Теги: Тихонов Крылья Советов
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