Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Уфа" дома переиграла "Анжи"

В матче 22-го тура российской премьер-лиги "Уфа" дома добилась победы над "Анжи".

Чемпионат России. 22 тур

"Уфа" – "Анжи" - 3:2

Голы: Никитин, 59, Лескано, 65, Пауревич, 67, Йокич, 68, Полуяхтов, 83

"Уфа": Беленов, Тумасян, (Никитин, 37), Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, Фатай, (Сейдахмет, 46), (Аликин, 90).

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Армаш, (Будковский, 82), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, (Калмыков, 72), Данченко, Антон, Маркелов, Лескано.

Предупреждения: Йокич, 44, Антон, 59, Сейдахмет, 86.
Теги: Уфа Анжи
Сегодня, 15:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.