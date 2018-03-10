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Дубль Роналду принес "Реалу" победу над "Эйбаром"

"Реал" победил "Эйбар" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 2:1.

Чемпионат Испании

28 тур

"Эйбар" – "Реал Мадрид" 1:2

Голы: Роналду, 34, Рамис, 50, Роналду, 84

"Эйбар": Дмитрович, Капа, Анхель, Рамис (Оливейра, 67), Арбилья, Эскаланте (Диоп, 85), Леон, Гарсия, Хордан, Инуи (Шарлес, 87), Гарсия

"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Варан (Начо, 28), Рамос, Каземиро, Модрич, Иско (Васкес, 71), Кроос (Бензема, 71), Роналду, Бэйл

Предупреждения: Бэйл, 30, Рамис, 45+2
Теги: Эйбар Реал
Сегодня, 17:05
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