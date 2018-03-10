Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:41
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно
17:30
Бенефис Рэшфорда (1)
Бенефис Рэшфорда (1)
16:45
20 игроков ЦСКА вылетели в Грозный (2)
20 игроков ЦСКА вылетели в Грозный (2)
15:56
"Уфа" дома переиграла "Анжи" (1)
"Уфа" дома переиграла "Анжи" (1)
15:00
Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей
Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей
12:47
Александр Бубнов: организация игры "Краснодара" по всем параметрам превосходит динамовскую (5)
Александр Бубнов: организация игры "Краснодара" по всем параметрам превосходит динамовскую (5)
10:48
Александр Мостовой: у "Ростова" есть шансы после того, как "Зенит" "повозили" в Лиге Европы (5)
Александр Мостовой: у "Ростова" есть шансы после того, как "Зенит" "повозили" в Лиге Европы (5)
Дубль Роналду принес "Реалу" победу над "Эйбаром"
"Реал" победил "Эйбар" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 2:1.
Чемпионат Испании
28 тур
"Эйбар" – "Реал Мадрид" 1:2
Голы: Роналду, 34, Рамис, 50, Роналду, 84
"Эйбар": Дмитрович, Капа, Анхель, Рамис (Оливейра, 67), Арбилья, Эскаланте (Диоп, 85), Леон, Гарсия, Хордан, Инуи (Шарлес, 87), Гарсия
"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Варан (Начо, 28), Рамос, Каземиро, Модрич, Иско (Васкес, 71), Кроос (Бензема, 71), Роналду, Бэйл
Предупреждения: Бэйл, 30, Рамис, 45+2
Чемпионат Испании
28 тур
"Эйбар" – "Реал Мадрид" 1:2
Голы: Роналду, 34, Рамис, 50, Роналду, 84
"Эйбар": Дмитрович, Капа, Анхель, Рамис (Оливейра, 67), Арбилья, Эскаланте (Диоп, 85), Леон, Гарсия, Хордан, Инуи (Шарлес, 87), Гарсия
"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Варан (Начо, 28), Рамос, Каземиро, Модрич, Иско (Васкес, 71), Кроос (Бензема, 71), Роналду, Бэйл
Предупреждения: Бэйл, 30, Рамис, 45+2
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.