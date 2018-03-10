Бенефис Рэшфорда

Чемпионат Англии, 30-ый тур



"Манчестер Юнайтед" (Манчестер) 2–1 "Ливерпуль" (Ливерпуль)



Голы: Рэшфорд, 14, 24 - Бейи, 66



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Бейи, Валенсия, Янг, Матич, Мактоминай, Мата (Лингард, 9), Лукаку, Рэшфорд (Феллайни, 70), Санчес (Дармиан, 90+6)



"Ливерпуль": Кариус, Робертсон (Соланке, 84), Ловрен, Дейк, Александер-Арнольд (Вейналдум, 80), Милнер, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 62), Джан, Салах, Фирмино, Мане



Предупреждения: Рэшфорд, 27; Валенсия, 89 - Окслейд-Чемберлен, 35

Два гола-близнеца Маркуса Рэшфорда принесли "Манчестер Юнайтед" победу в принципиальном матче с "Ливерпулем" и оторваться от них в турнирной таблице английской премьер-лиги на пять очков.Дебютный матч 30-го тура английской премьер-лиги порадовал огненной вывеской. "Манчестер Юнайтед", идущий на втором месте, принимал у себя "Ливерпуль" в одном из самых принципиальных противостояний на британских островах. Пока "Сити" готовится отмечать чемпионство задолго до конца сезона, команды Моуриньо и Клоппа, которых в таблице разделяет всего два очка, выясняли отношения на "Олд Траффорд".Гости играли на неделе в лиге чемпионов, обеспечив себе домашними 0-0 с "Порту" выход в 1/4 финала после уверенной гостевой виктории. У МЮ ответочка с "Севильей" ещё впереди, и подшефные Моуриньо могли спокойно готовиться к очной встрече с принципиальным соперником. На предматчевой тренировке травму получил Погба, у которого непростые отношения с португальским наставником, остальные игроки основного состава были здоровы и готовы к игре. Француза вновь заменил в старте протеже Жозе Мактоминай.У "Ливерпуля" проблем с составом и вовсе не было. Салах, получивший намедни награду лучшего игрока АПЛ в феврале, настраивался на игру с манкунианцами:. Помогать ему пробить Де Хеа были призваны Фирмино и Мане. К слову, в игре первого круга сделать им это не удалось - испанец был на высоте и совершил пару отличных сэйвов.Резвость отдохнувших хозяев стала определяющим критерием при определении победителя в этой встрече. Как в целом вся команда, так, в частности, 20-летний метеор Рэшфорд дважды оставили с носом оборону "Ливерпуля" во главе с Кариусом в первом тайме. Невысокий темп, который держали хозяева в начале встречи, взорвался на 14-ой минуте, с выносом Де Хеа от своих ворот. Лукаку головой сбросил в ноги Рэшфорду, который ворвался в штрафную, убрал на замахе защитника и резким ударом в дальний угол оставил не у дел голкипера мерсисайдцев.Уже через 10 минут талантливому англичанину удался прекрасный гол-близнец. Второй большой взрыв темпа снова начался с выноса мяча от Де Хеа и выигрыша верховой борьбы в исполнении Лукаку. Мата, подобравший отскок, пробил по воротам Кариуса. Мяч после блокировки защитника достался Рэшфорду, который второй раз поразил ворота гостей в этом матче.На эмоциях молодой вундеркинд заработал и жёлтую карточку, снеся через пару минут Милнера. Это могло привести к неприятным последствиям - Маркус был близок к удалению, прыгая пару раз в не слишком обдуманные подкаты, но обошлось, а в перерыве Моуриньо наверняка напомнил ему о значении слова "прагматизм".До конца первого тайма хозяева могли оформлять разгромные 3-0, но Мата не смог превратить в шедевр навес с левого фланга в исполнении Санчеса. Мяч после удара боковыми ножницами прошёл в паре десятков сантиметров от штанги.Во втором тайме "Ливерпуль" забрал мяч, начав осаду ворот хозяев поля. Ван Дейк бил головой после навеса с углового - выше ворот. Дважды в течение пары минут судья матча Крейг Поусон мог указывать на точку, но он предпочёл не заметить то, как Янг придержал Салаха и как мяч угодил в руку Валенсии после прострела от Робертсона.Возобновить интригу в матче гостям удалось на 66-ой минуте встречи. Мане ушёл от защитника на левом фланге атаки, прострелил в штрафную, где Бейи неуклюже переправил мяч в собственные ворота - Де Хеа явно не ожидал подобного сюрприза от одноклубника и, дотянувшись до мяча, всё-таки не смог отразить его в сторону от ворот.До конца матча "Ливерпуль" владел мячом подавляющую часть времени, но дивидендов из этого владения извлечь не смог. Третий шанс заработать пенальти был на 82-ой минуте, когда резвый Мане опередил Феллайни в борьбе за мяч в чужой штрафной и упал, но и здесь свисток Поусона промолчал.Угрожать воротам Де Хеа непосредственно с игры гостям и вовсе не удалось. Эшелонированная оборона красных дьяволов позволила им сохранить минимальное преимущество до конца встречи и оторваться от своих соперников на пять очков в турнирной таблице чемпионата.