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Дубль Рэшфорда принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Ливерпулем"

"Манчестер Юнайтед" в матче 30-го тура чемпионата Англии обыграл "Ливерпуль" - 2:1.

Чемпионат Англии

30 тур

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" 2:1

Голы: Рашфорд, 14, 24, Бейи, 66 (авто.)

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Смоллинг, Бейи, Валенсия, Янг, Матич, МакТоминай, Мата (Лингард, 89), Лукаку, Рашфорд (Феллайни, 70), Санчес (Дармиан, 90+6)

"Ливерпуль": Кариус, Робертсон (Соланке, 84), Ловрен, Дейк, Александер-Арнольд (Вейналдум, 80), Милнер, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 62), Джан, Салах, Фирмино, Мане

Предупреждения: Рашфорд, 27, Окслейд-Чемберлен, 35, Валенсия, 89
Теги: Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Сегодня, 17:32
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(1)
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:17) #
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online

Судья линзы потерял в первом тайме
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: spiri (Сегодня, 17:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Зря Маур отдал инициативу...А судья здорово подпортил результат.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:36) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Первый тайм не смотрел, но по второму тайму Ливерпуль не заслуживал поражения.
Матч, огонь получился.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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