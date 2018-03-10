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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно
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Дубль Рэшфорда принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Ливерпулем"
"Манчестер Юнайтед" в матче 30-го тура чемпионата Англии обыграл "Ливерпуль" - 2:1.
Чемпионат Англии
30 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" 2:1
Голы: Рашфорд, 14, 24, Бейи, 66 (авто.)
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Смоллинг, Бейи, Валенсия, Янг, Матич, МакТоминай, Мата (Лингард, 89), Лукаку, Рашфорд (Феллайни, 70), Санчес (Дармиан, 90+6)
"Ливерпуль": Кариус, Робертсон (Соланке, 84), Ловрен, Дейк, Александер-Арнольд (Вейналдум, 80), Милнер, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 62), Джан, Салах, Фирмино, Мане
Предупреждения: Рашфорд, 27, Окслейд-Чемберлен, 35, Валенсия, 89
Чемпионат Англии
30 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" 2:1
Голы: Рашфорд, 14, 24, Бейи, 66 (авто.)
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Смоллинг, Бейи, Валенсия, Янг, Матич, МакТоминай, Мата (Лингард, 89), Лукаку, Рашфорд (Феллайни, 70), Санчес (Дармиан, 90+6)
"Ливерпуль": Кариус, Робертсон (Соланке, 84), Ловрен, Дейк, Александер-Арнольд (Вейналдум, 80), Милнер, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 62), Джан, Салах, Фирмино, Мане
Предупреждения: Рашфорд, 27, Окслейд-Чемберлен, 35, Валенсия, 89
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