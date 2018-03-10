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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:02
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19:13
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18:41
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15:00
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"Бавария" разгромила "Гамбург" со счетом 6:0
"Бавария" в матче 26-го тура чемпионата Германии обыграла "Гамбург" - 6:0.
Чемпионат Германии
26 тур
"Бавария" – "Гамбург" 6:0
Гол: Рибери, 8, 81, Левандовски, 12, 19, 90 (пен.), Роббен, 55
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Роббен (Алькантара, 62), Рибери, Мартинес, Видаль (Толиссо, 46 (Руды, 65)), Мюллер, Левандовски
"Гамбург": Матениа, ван Дронгелен Рик, Пападопулос, Сакаи, Юнг, Дикмайер (Янайчич, 24), Дуглас, Соуза, Хант (Ятта, 87), Костич, Шипплок
Предупреждения: Видаль, 4, ван Дронгелен, 28, Дуглас, 75
"Хоффенхайм" – "Вольфсбург" 3:0
Гол: Шульц, 18, Гнабри, 75, Гилявоги, 80 (авто.)
"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Акпогума, Хюбнер, Шульц, Фогт, Рупп, Гриллич (Амири, 78), Гайгер (Полянски, 43), Гнабри, Крамарич (Ут, 64)
"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Брума, Кнохе, Реджбекай, Базур, Мехмеди, Гилявоги, Дидави, Малли (Штеффен, 82), Ориги (Брекало, 42 (Димата, 54))
Предупреждения: Полянски, 68, Брума, 90
Чемпионат Германии
26 тур
"Бавария" – "Гамбург" 6:0
Гол: Рибери, 8, 81, Левандовски, 12, 19, 90 (пен.), Роббен, 55
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Роббен (Алькантара, 62), Рибери, Мартинес, Видаль (Толиссо, 46 (Руды, 65)), Мюллер, Левандовски
"Гамбург": Матениа, ван Дронгелен Рик, Пападопулос, Сакаи, Юнг, Дикмайер (Янайчич, 24), Дуглас, Соуза, Хант (Ятта, 87), Костич, Шипплок
Предупреждения: Видаль, 4, ван Дронгелен, 28, Дуглас, 75
"Хоффенхайм" – "Вольфсбург" 3:0
Гол: Шульц, 18, Гнабри, 75, Гилявоги, 80 (авто.)
"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Акпогума, Хюбнер, Шульц, Фогт, Рупп, Гриллич (Амири, 78), Гайгер (Полянски, 43), Гнабри, Крамарич (Ут, 64)
"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Брума, Кнохе, Реджбекай, Базур, Мехмеди, Гилявоги, Дидави, Малли (Штеффен, 82), Ориги (Брекало, 42 (Димата, 54))
Предупреждения: Полянски, 68, Брума, 90
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