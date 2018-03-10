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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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20:02
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее (2)
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее (2)
19:27
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо (5)
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо (5)
19:13
Виталий Мутко: примерно 49% билетов на ЧМ-2018 приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне
Виталий Мутко: примерно 49% билетов на ЧМ-2018 приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне
18:41
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно
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15:00
Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей (1)
Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей (1)
Бранислав Иванович вызван в сборную Сербии
Стал известен список футболистов, получивших приглашение на мартовские товарищеские матчи сборной Сербии.
В него вошел защитник "Зенита" Бранислав Иванович. 23 марта подопечные Младена Крстаича проведут товарищеский матч с Марокко в Турине и 27 марта — с Нигерией в Лондоне.
Сборная Сербии примет участие в чемпионате мира 2018 года. На групповой стадии турнира команда Ивановича встретится с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой.
ФК "Зенит"
В него вошел защитник "Зенита" Бранислав Иванович. 23 марта подопечные Младена Крстаича проведут товарищеский матч с Марокко в Турине и 27 марта — с Нигерией в Лондоне.
Сборная Сербии примет участие в чемпионате мира 2018 года. На групповой стадии турнира команда Ивановича встретится с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой.
ФК "Зенит"
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