Бранислав Иванович вызван в сборную Сербии

Стал известен список футболистов, получивших приглашение на мартовские товарищеские матчи сборной Сербии.В него вошел защитник "Зенита" Бранислав Иванович. 23 марта подопечные Младена Крстаича проведут товарищеский матч с Марокко в Турине и 27 марта — с Нигерией в Лондоне.Сборная Сербии примет участие в чемпионате мира 2018 года. На групповой стадии турнира команда Ивановича встретится с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой.