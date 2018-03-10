Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Бранислав Иванович вызван в сборную Сербии

Стал известен список футболистов, получивших приглашение на мартовские товарищеские матчи сборной Сербии.

В него вошел защитник "Зенита" Бранислав Иванович. 23 марта подопечные Младена Крстаича проведут товарищеский матч с Марокко в Турине и 27 марта — с Нигерией в Лондоне.

Сборная Сербии примет участие в чемпионате мира 2018 года. На групповой стадии турнира команда Ивановича встретится с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой.

ФК "Зенит"
Теги: Иванович Сборная Сербии
Сегодня, 20:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.