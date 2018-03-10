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"Лестер" обыграл "Вест Бромвич", "Бернли" разгромил "Вест Хэм"

"Лестер" обыграл "Вест Бромвич" в матче 30-го тура чемпионата Англии - 4:1.

Чемпионат Англии

30 тур

"Вест Бромвич Альбион" – "Лестер Сити" 1:4

Гол: Рондон, 8 - Варди, 22, Марез, 62, Ихеаначо, 76, Иборра, 90+3

"Вест Бромвич": Фостер, Ньом, Гиббз, Доусон, Хегази, Ливермор, Крыховяк (Филд, 59), Брант, Филлипс (Родригес, 70), Бёрк (Робсон-Кану, 83), Рондон

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Магир, Морган, Ндиди, Марез (Диабате, 76), Иборра, Грей (Олбрайтон, 67), Варди, Окадзаки (Ихеаначо, 60)

Предупреждения: Варди, 41, Симпсон, 53, Ндиди, 73, Ливермор, 80

"Вест Хэм Юнайтед" – "Бёрнли" 0:3

Гол: Барнс, 66, Уорд, 70, 83

"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Сабалета, Крессвел, Коллинз, Огбонна, Ноубл, Антонио, Куйяте, Лансини, Мариу (Чичарито, 71), Арнаутович

"Бернли": Поуп, Лоутон, Уорд, Тарковски, Ми, Корк, Леннон, Вествуд, Хендрик, Гудмундссон, Барнс (Воукс, 89)

Предупреждения: Крессвел, 40, Лансини, 54, Вествуд, 57, Леннон, 76
Теги: Лестер Вест Бромвич
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