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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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20:02
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее (2)
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее (2)
19:27
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо (5)
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо (5)
19:13
Виталий Мутко: примерно 49% билетов на ЧМ-2018 приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне
Виталий Мутко: примерно 49% билетов на ЧМ-2018 приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне
18:41
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно
17:30
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16:45
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15:56
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"Уфа" дома переиграла "Анжи" (1)
15:00
Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей (1)
Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей (1)
"Лестер" обыграл "Вест Бромвич", "Бернли" разгромил "Вест Хэм"
"Лестер" обыграл "Вест Бромвич" в матче 30-го тура чемпионата Англии - 4:1.
Чемпионат Англии
30 тур
"Вест Бромвич Альбион" – "Лестер Сити" 1:4
Гол: Рондон, 8 - Варди, 22, Марез, 62, Ихеаначо, 76, Иборра, 90+3
"Вест Бромвич": Фостер, Ньом, Гиббз, Доусон, Хегази, Ливермор, Крыховяк (Филд, 59), Брант, Филлипс (Родригес, 70), Бёрк (Робсон-Кану, 83), Рондон
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Магир, Морган, Ндиди, Марез (Диабате, 76), Иборра, Грей (Олбрайтон, 67), Варди, Окадзаки (Ихеаначо, 60)
Предупреждения: Варди, 41, Симпсон, 53, Ндиди, 73, Ливермор, 80
"Вест Хэм Юнайтед" – "Бёрнли" 0:3
Гол: Барнс, 66, Уорд, 70, 83
"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Сабалета, Крессвел, Коллинз, Огбонна, Ноубл, Антонио, Куйяте, Лансини, Мариу (Чичарито, 71), Арнаутович
"Бернли": Поуп, Лоутон, Уорд, Тарковски, Ми, Корк, Леннон, Вествуд, Хендрик, Гудмундссон, Барнс (Воукс, 89)
Предупреждения: Крессвел, 40, Лансини, 54, Вествуд, 57, Леннон, 76
Чемпионат Англии
30 тур
"Вест Бромвич Альбион" – "Лестер Сити" 1:4
Гол: Рондон, 8 - Варди, 22, Марез, 62, Ихеаначо, 76, Иборра, 90+3
"Вест Бромвич": Фостер, Ньом, Гиббз, Доусон, Хегази, Ливермор, Крыховяк (Филд, 59), Брант, Филлипс (Родригес, 70), Бёрк (Робсон-Кану, 83), Рондон
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Магир, Морган, Ндиди, Марез (Диабате, 76), Иборра, Грей (Олбрайтон, 67), Варди, Окадзаки (Ихеаначо, 60)
Предупреждения: Варди, 41, Симпсон, 53, Ндиди, 73, Ливермор, 80
"Вест Хэм Юнайтед" – "Бёрнли" 0:3
Гол: Барнс, 66, Уорд, 70, 83
"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Сабалета, Крессвел, Коллинз, Огбонна, Ноубл, Антонио, Куйяте, Лансини, Мариу (Чичарито, 71), Арнаутович
"Бернли": Поуп, Лоутон, Уорд, Тарковски, Ми, Корк, Леннон, Вествуд, Хендрик, Гудмундссон, Барнс (Воукс, 89)
Предупреждения: Крессвел, 40, Лансини, 54, Вествуд, 57, Леннон, 76
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