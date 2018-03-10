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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:02
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее (2)
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее (2)
19:27
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо (5)
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо (5)
19:13
Виталий Мутко: примерно 49% билетов на ЧМ-2018 приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне
Виталий Мутко: примерно 49% билетов на ЧМ-2018 приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне
18:41
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно
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15:00
Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей (1)
Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей (1)
"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Тосно"
В матче 22-го тура чемпионата России "Тосно" в Саранске проиграл "Рубину".
Чемпионат России
22 тур
"Тосно" – "Рубин" 0:1
Голы: Подберезкин, 76
"Тосно": Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, (Рикардиньо, 80), Мирзов, (Макаров, 75), Жигулев, (Мелкадзе, 82), Нуну Роша, Полетанович, Погребняк.
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Могилевец, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов, (Ахметов, 67), (Сорокин, 90).
Предупреждения: Эначе, 23, Гранат, 90+1
Чемпионат России
22 тур
"Тосно" – "Рубин" 0:1
Голы: Подберезкин, 76
"Тосно": Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, (Рикардиньо, 80), Мирзов, (Макаров, 75), Жигулев, (Мелкадзе, 82), Нуну Роша, Полетанович, Погребняк.
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Могилевец, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов, (Ахметов, 67), (Сорокин, 90).
Предупреждения: Эначе, 23, Гранат, 90+1
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