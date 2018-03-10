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"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Тосно"

В матче 22-го тура чемпионата России "Тосно" в Саранске проиграл "Рубину".

Чемпионат России

22 тур

"Тосно" – "Рубин" 0:1

Голы: Подберезкин, 76

"Тосно": Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, (Рикардиньо, 80), Мирзов, (Макаров, 75), Жигулев, (Мелкадзе, 82), Нуну Роша, Полетанович, Погребняк.

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Могилевец, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов, (Ахметов, 67), (Сорокин, 90).

Предупреждения: Эначе, 23, Гранат, 90+1
Теги: Тосно Рубин
Сегодня, 20:52
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№5 Написал: imaginary (Сегодня, 21:17) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Nehimik89
Молодцы рубиновые,надеюсь Бекиич поставит игру в этом сезоне.

imaginary,
это дерево и вас еще притормозит))

не притормозит, в 30 туре снега не будет ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: Nehimik89 (Сегодня, 21:09) #
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online

Молодцы рубиновые,надеюсь Бекиич поставит игру в этом сезоне.

imaginary,
это дерево и вас еще притормозит))
Регистрация: 13.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: imaginary (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
ирония, бессердечная ты с*ка!
Краснодар не смог забить Динамо, а дерево разродилось голом! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:03) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Рубин во втором тайме практически не атаковал.
Для Рубина это норма.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:56) #
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online

Поздравляю Бекиевича и Рубин....а Тосно наверное надеяться на Газпром....ВАШ форвард ...которого вы отдали....за копейки...так же сядет на банку...он ни чем не лучше Дзюбы....это видно....прощай сборная....ЗЕНИТ ЭТО МОГИЛА ДЛЯ ВСЕХ ПЕРЕХОДЯЩИХ ФУТБОЛИСТОВ ИЗ РОССИИ...при нынешним руководстве....они как ...опыты проводят....подойдёт или нет ...умер футболист....ни чего страшного....следующий на приёме....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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