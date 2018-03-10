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"Севилья" на своем поле уступила "Валенсии"

"Валенсия" на выезде обыграла "Севилью" в матче 28-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

28 тур

"Севилья" – "Валенсия" 0:2

Гол: Родриго, 26, 67

"Севилья": Рико, Лаюн, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Банега, Сарабия (Бен-Йеддер, 69), Н'Зонзи, Васкес, Мурьель (Рамирес, 80), Нолито (Корреа, 63)

"Валенсия": Нето, Паулиста, Гайя (Латторе, 84), Гарай, Мурильо, Парехо, Коклен, Кондогбиа (Торрес, 79), Гуэдеш, Дзадза (Солер, 67), Родриго

Предупреждения: Эскудеро, 36, Меркадо, 40, Мурьель, 40, Кондогиба, 57, Корреа, 82, Гарай, 87
Теги: Севилья Валенсия
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