Лионель Месси опубликовал первую фотографию после рождения сына

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси подтвердил, что у него и его жены Антонеллы Рокуццо родился третий ребенок. Мальчика назвали именем Сиро."Добро пожаловать, Сиро! Слава богу, все прошло идеально. Мама и ребенок чувствуют себя очень хорошо. Мы счастливы!" - написал Месси.Пост Месси за полчаса набрал 1 115 173 лайков.