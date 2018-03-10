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Лионель Месси опубликовал первую фотографию после рождения сына

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси подтвердил, что у него и его жены Антонеллы Рокуццо родился третий ребенок. Мальчика назвали именем Сиро.

"Добро пожаловать, Сиро! Слава богу, все прошло идеально. Мама и ребенок чувствуют себя очень хорошо. Мы счастливы!" - написал Месси.

Пост Месси за полчаса набрал 1 115 173 лайков.

Теги: Месси Барселона
Сегодня, 21:38
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