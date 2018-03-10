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В Англии прервали матч из-за приземлившегося на поле вертолета

Матч 37-го тура второй английской лиги "Честерфилд" – "Линкольн" (1:3) был прерван в первом тайме из-за приземлившегося на поле медицинского вертолета.

Одному из болельщиков на стадионе стало плохо, и за ним прилетел вертолет. Матч был остановлен на 30 минут.

Сегодня, 22:05
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№1 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 22:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
у нас так депутаты на работу ездят. ничего нового.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
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