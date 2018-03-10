В Англии прервали матч из-за приземлившегося на поле вертолета

26' Play has resumed at the Proact Stadium, with @ChesterfieldFC playing the ball back to Allsop.



? CFC 0-0 #Imps ?? pic.twitter.com/ikfA93EhSi — Lincoln City FC (@LincolnCity_FC) March 10, 2018

Матч 37-го тура второй английской лиги "Честерфилд" – "Линкольн" (1:3) был прерван в первом тайме из-за приземлившегося на поле медицинского вертолета.Одному из болельщиков на стадионе стало плохо, и за ним прилетел вертолет. Матч был остановлен на 30 минут.