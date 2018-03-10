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"Челси" дома обыграл "Кристал Пэлас"

"Челси" в матче 30-го тура чемпионата Англии обыграл на своем поле "Кристал Пэлас".

Чемпионат Англии

30 тур

"Челси" – "Кристал Пэлас" 2:1

Гол: Виллиан, 25, Келли, 32 (авто.) - ван Анхольт, 90

"Челси": Куртуа, Дзаппакоста, Алонсо, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта, Фабрегас, Канте, Виллиан, Азар (Бакайоко, 88), Жиру (Мората, 73)

"Кристал Пэлас": Хеннесси, ван Анхольт, Келли, Томкинс, Шлупп (Ридевалд, 75), Ван-Биссака, Миливоевич, Таунсенд (Ли Чхон-Ён, 82), Макартур, Бентеке (Заа, 46), Сорлот

Предупреждения: ван Анхольт, 60, Мората, 86, Томкинс, 86
Теги: Челси Кристал Пэлас
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