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Фанаты "Лилля" вырвались на поле после матча с "Монпелье"

Фанаты "Лилля" вырвались на поле после финального свистка в матче 29-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (1:1).

Болельщики недовольны положением дел, что и хотели обсудить в агрессивной манере с игроками.

Теги: Лилль Монпелье
Сегодня, 08:16
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