Фанаты "Лилля" вырвались на поле после матча с "Монпелье"

Quelle tristesse ? Lille quand les supporters et DVE, d?sabus?s, envahissent le terrain en fin de match pour aller "bousculer" les joueurs du @losclive ? #LOSCMHSC pic.twitter.com/sSLLPojQ4f — Julie Dremi?re (@ju_drem) March 10, 2018

Фанаты "Лилля" вырвались на поле после финального свистка в матче 29-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (1:1).Болельщики недовольны положением дел, что и хотели обсудить в агрессивной манере с игроками.