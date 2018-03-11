Юрген Клопп: был очевидный пенальти в моменте с Мане

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтелд" (1:2) в 30-м туре АПЛ."Мы должны лучше защищаться в таких ситуациях (которые привели к голам). Конечно, всегда можно проиграть Лукаку в воздухе или уступить ему в борьбе, но у нас в обороне было свободное пространство, его нужно перекрывать.Два пропущенных мяча сделали эту игру непростой для нас. У нас было два хороших момента в первом тайме, мы могли бы лучше завершить их..Был очевидный пенальти в моменте с Феллайни и Мане. В таких ситуациях нужно верное решение. Все сводится к результату, а мы проиграли", - цитирует Клоппа ВВС.