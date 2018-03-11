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Юрген Клопп: был очевидный пенальти в моменте с Мане

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтелд" (1:2) в 30-м туре АПЛ.

"Мы должны лучше защищаться в таких ситуациях (которые привели к голам). Конечно, всегда можно проиграть Лукаку в воздухе или уступить ему в борьбе, но у нас в обороне было свободное пространство, его нужно перекрывать.

Два пропущенных мяча сделали эту игру непростой для нас. У нас было два хороших момента в первом тайме, мы могли бы лучше завершить их..

Был очевидный пенальти в моменте с Феллайни и Мане. В таких ситуациях нужно верное решение. Все сводится к результату, а мы проиграли", - цитирует Клоппа ВВС.
Теги: Клопп Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:02
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пеналь 150% и к бабке не ходи, судья был не прав.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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