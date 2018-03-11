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"Манчестер Юнайтед" следит за Самюэлем Юмтити

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

В трансфере француза лично заинтересован главный тренер английского клуба Жозе Моуринью.

В текущем сезоне Юмтити провел 30 матчей.
Теги: Барселона Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 10:19
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