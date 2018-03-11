Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Арьен Роббен: быстрые голы - всегда ключ к победе

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен прокомментировал победу над "Гамбургом" (6:0) в 26-м туре чемпионата Германии.

"Быстрые голы - всегда ключ к победе. Неважно, на сколько очков мы отрываемся. Мы должны показывать хороший футбол в Бундеслиге. Мы не можем просто сосредоточиться на Лиге чемпионов. Мы должны показать в Бундеслиге наше хорошее настроение", - цитирует Роббена официальный сайт клуба.
Теги: Роббен Ганновер Бавария
Сегодня, 10:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.