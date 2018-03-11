Арьен Роббен: быстрые голы - всегда ключ к победе

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен прокомментировал победу над "Гамбургом" (6:0) в 26-м туре чемпионата Германии."Быстрые голы - всегда ключ к победе. Неважно, на сколько очков мы отрываемся. Мы должны показывать хороший футбол в Бундеслиге. Мы не можем просто сосредоточиться на Лиге чемпионов. Мы должны показать в Бундеслиге наше хорошее настроение", - цитирует Роббена официальный сайт клуба.