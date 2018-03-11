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Зинедин Зидан: Роналду из другой галактики

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Эйбаром" (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании отметил игру форварда Криштиану Роналду.

"Роналду из другой галактики. Он знает, что будет забивать, он особенный и уникальный. Статистика Криштиану говорит сама за себя. Он всегда сохраняет позитивный настрой. Если он забил два гола, то хочет забить третий. Он очень хорош", - цитирует Зидана Marca.
Теги: Зидан Реал Роналду
Сегодня, 11:03
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