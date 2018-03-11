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Александр Кокорин - в запасе "Зенита" на матч с "Ростовом"

"Ростов" и "Зенит" объявили стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Сапета, Скопинцев, Ионов, Сигурдарсон.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Мевля, Маммана, Смольников, Жирков, Оздоев, Кузяев, Краневиттер, Полоз, Дриусси.
Теги: Зенит Ростов
Сегодня, 12:56
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№37 Написал: niko niko Калуга (Сегодня, 14:14) #
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online
Болеет за:
«Интер»
Че там Манчини захватил ручку и бумагу жалобу на судью писать ))))
Регистрация: 13.03.2015 [жалоба]
№36 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 14:02) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Фонтанка
Цитата: Boss52

По-моему, это месть за публично высказанное несогласие с тренером о якобы "4-х полевых игроках"

Тоже вчера подумал что, последуют санкции к Кокорину.

Да там вся линия нападения провинилась. И Кокорин и Ригони и Заболотный. Похоже, Манчини не просто в кризисе. Если Ростову влетят, это будет сильно панику напоминать.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№35 Написал: somoevgenij Королевство немытых (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Опа) Лодыркин в составе))) Чтож шансов у Ростова становится больше)))
Регистрация: 26.06.2014 [жалоба]
№34 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 13:53) #
  • -1
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Как? Лучший талан современности и на скамейке? Не может быть)
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№33 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yanus0407
Манчини думает о 15 Марта - странно, что многие об этом не думают. А Полозу выпал прекрасный шанс показать себя, всё в его ногах.

Странно, что он не думает о том, что занять второе место в ПЛ и получить путевку в ЛЧ проще, чем выиграть ЛЕ.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№32 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:48) #
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Цитата: yanus0407
Манчини думает о 15 Марта - странно, что многие об этом не думают. А Полозу выпал прекрасный шанс показать себя, всё в его ногах.

Это еще т тактический ход выпустить Полоза против своей бывшей команды.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№31 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 13:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пчёл...
зинка уже готова во все дырки...

Ты лучше молись, чтоб твои поросята в ничейку не сыграли со СКА, а не пизззди! smirk


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№30 Написал: Пчёл... (Сегодня, 13:47) #
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online

Цитата: utekay
Цитата: Пчёл...
Пчёл...

дебил, на куй иди

на куй твоя жопа хороша... пеDрило опущенное...))) жене привет чудик...
Регистрация: 15.01.2017 [жалоба]
№29 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 13:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Boss52

По-моему, это месть за публично высказанное несогласие с тренером о якобы "4-х полевых игроках"

Тоже вчера подумал что, последуют санкции к Кокорину.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№28 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Плачини с утра перед игрой просыпается и бросает 30 костей с номерами игроков. Как он потом стартовый состав определяет? Да хер его знает? он сам нихера не знает...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№27 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 13:44) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Откровенно чудит с составом

Который он и набирал, так что, закрой свой хрюкальник , свинья.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№26 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:43) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пчёл...
Пчёл...

дебил, на куй иди


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№25 Написал: Sashko Санкт-Петербург (Сегодня, 13:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
уж если Оздоев в старте, так где же Набиуллин, чтобы потом заменить Жиркова, что будет лишней заменой?
Ладно, посмотрим
Регистрация: 18.09.2012 [жалоба]
№24 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:40) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Доп.изделся Кокора
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№23 Написал: Пчёл... (Сегодня, 13:38) #
  • -4
  •  (12)
online

Цитата: utekay
а Кокорина видимо немного поберечь хотят перед ЛЕ.

щеглиха... какая ты наивная... лови лучше рыбу с женой... у тебя это лучше получается... допизDился ваш петух ряженный...

Цитата: Spielhur
Вам не кажется что у Зинки главная цель - ЛЕ?

зинка уже готова во все дырки...
Регистрация: 15.01.2017 [жалоба]
№22 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 13:35) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вам не кажется что у Зинки главная цель - ЛЕ?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№21 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 13:34) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
где топ нападающий Заболтный?
хотя пока Оздоев в основе можно не беспокоиться загеев)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№20 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 13:31) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Манчини думает о 15 Марта - странно, что многие об этом не думают. А Полозу выпал прекрасный шанс показать себя, всё в его ногах.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№19 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:31) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Манчини просто the best, joy он уже не скрывает как ему надоел этот богатый, но бездарный клуп.
Откровенно чудит с составом и ждет не дождется когда его попросят на выход за космическую неустойку.
Будем надеяться, что любовь Фурсенко не ржавеет и он дотянет до конца сезона
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№18 Написал: somoevgenij Королевство немытых (Сегодня, 13:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Эх жаль не Лодыгин в воротах так был бы для нас оптимальный состав)

Ну ладно надеюсь Оздоева для нас хватит)))

Спасибо Роберто!
Регистрация: 26.06.2014 [жалоба]
№17 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 13:27) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да просто Кокорка выйдет либо добивать Ростов либо отигрывать голешник. Или он его поставил на отдых, перед Быками из Лейпцига, чтобы перебегать их нахрен.
Все таки это Манчини. Опытный тренер.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№16 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Скаждым днем все страннее и страннее...


По-моему, это месть за публично высказанное несогласие с тренером о якобы "4-х полевых игроках" в матче с Лейпцигом. Да и трудно с этим согласиться. Во всяком случае, в части Кузяева и самого Кокорина.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№15 Написал: vertel латвия (Сегодня, 13:22) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А у Манчини всё продолжаются поиски? Не поздновато ли? Впрочем, если...Но оставлять на скамейке Кокорина- это нонсенс, нет другого такого более менее креативного футболиста в команде. По мне, самое главное, надо чаще бить по воротам, кто это умеет(к сожалению, таких мало) и насыщать центр поля, все беды отсюда. А что удастся Кранневиттеру, Кузяеву и ...Оздоеву, можно только гадать, но игра покажет. И похоже, Манчини окончательно пришёл к выводу, что лучше выставлять шесть игроков с паспортом- так легче ему манипулировать при предвиденных обстоятельствах(травма, удаление и т.д.).
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№14 Написал: Лидия Буланова (Сегодня, 13:21) #
  • +2
  •  (4)

Роберто поплыл
Регистрация: 2.03.2016 [жалоба]
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:21) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Смольников, Оздоев, Краневиттер, Полоз, Дриусси.
я в акуе anguished кто-нибудь мне объяснит что Манч делает?

Кроме как истерического смеха, это уже ничего не вызывает.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:16) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Александр из Тюмени
Манчини играет за Спартак, Краснодар и ЦСКА.

Да бросьте ехидничать. Никто ж не знает, в каком состоянии Кокорин после Лейпцига.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№11 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 13:09) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Манчини играет за Спартак, Краснодар и ЦСКА.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№10 Написал: Пчёл... (Сегодня, 13:08) #
  • -4
  •  (20)
online

ща Валера выепит это голубое недоразумение... вместе с кучкой глоров из столицЫ педофилов....
Регистрация: 15.01.2017 [жалоба]
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:07) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Скаждым днем все страннее и страннее...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№8 Написал: Ditrih (Сегодня, 13:05) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
после Спаллетти и АВБ тренеров в Зените нет
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
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