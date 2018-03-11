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ЦСКА одержал победу над "Ахматом" в молодежном первенстве

ЦСКА одержал победу над "Ахматом" в матче 21-го тура молодёжного первенства России.

Молодежное первенство

22 тур

"Ахмат" – ЦСКА 0:3

Голы: Тикнизян, 15, Олейников, 74, Жиронкин, 90

"Ахмат": Шепляков, Адамов, Альсултанов, Денилханов, Габанукаев, Хакиев, Абдурахманов, Магомадов, Садулаев, Хизриев

ЦСКА: Кырнац, Станисавлевич, Маклаков, Олейников, Хосонов, Тикнизян, Леонов, Анисимов, Пухов, Попов (Жиронкин, 46), Жамалетдинов

Предупреждения: Анисимов, 58
Теги: ЦСКА Ахмат
Сегодня, 13:01
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(2)
№2 Написал: Пчёл... (Сегодня, 13:44) #
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  •  (1)

шурик.. как делишки...? любитель мохнатых сейфов....)))
Регистрация: 15.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 13:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы!
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
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