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Нападающий "Витесса": слышал, что Слуцкий любит выпить, это хорошо

Нападающий "Витесса" Брайан Линссен прокомментировал информацию о том, что Леонид Слуцкий может возглавить голландский клуб.

"Слышал, что Слуцкий любит выпить. Думаю, это хорошо, ведь ему надо влиться в команду, это часть футбола", - цитирует Линссена Soccernews.
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 13:04
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(3)
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ВИКНИКСОР
ВИКНИКСОР

Цитата: ВИКНИКСОР
Гусские

Лёнька Пантелеев?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№15 Написал: ramil Россия (Сегодня, 15:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
зря он так сказал....ближайшая теперь гулянка - после чемпионства))))
Регистрация: 17.05.2016 [жалоба]
№14 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это расизм, пьющие русские...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№13 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:49) #
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Цитата: Skald
Русский - значит выпить любит...

Гусские не пьют.

Цитата: Хитрый Лис
Он еще и пожрать не дурак...

За чужой счет.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№12 Написал: Faraon (Сегодня, 14:37) #
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Именно этот вопрос будоражит умы большинства жителей нашей страны в праздничные дни. Казалось бы, почему Слуцкий гей? А все дело в том, что аксиомы не требуют доказательств, на то они и аксиомы. Оппоненты возразили - а не является ли Кобелев геем? Ответил интернет, а именно Яндекс, где по очевидному запросу "Слуцкий гей" выскочило аж 15 тыс. страниц, в то время, как фразу "Кобелев гей" авторитетный Яндекс предложил заменить на "Кошелев гей". Вот таким нехитрым образом аксиома подтвердила свою феноминальную истину
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 14:24) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это еще голландец не знает, что Слуцкий под хвост балуется. Вообще за своего сойдёт.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№10 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 13:43) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Может быть у Лени откроется в Голландии мощная творческая струя.

именно в стране Красных фонарей
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 13:41) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Слышал я, что в Голландии все торчки упоротые smile
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Он еще и пожрать не дурак...


Ну, а что? Романцеву это же не мешало? Может быть у Лени откроется в Голландии мощная творческая струя. Хотя я в это не верю. Уж больно он какой-то мягкий и пушистый. А результата добиваются тренеры другого психотипа (Моур, Конте, Аллегри и т.д.).
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 13:36) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес

дальше цензура ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: Skald (Сегодня, 13:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Русский - значит выпить любит...
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:13) #
  • -6
  •  (8)

Цитата: нетрал
..он ещё и.....

нетралится в ашлох.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№4 Написал: Пчёл... (Сегодня, 13:12) #
  • -3
  •  (7)
online

маминькин сынок... про наставника недокомандочки то ответишь... или так и будешь скакать по веткам... как драная шалава...?
Регистрация: 15.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 13:12) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
"Он любит выпить, этим надо воспользоваться"
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 13:12) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
weary спалил ...он ещё и.....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:10) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он еще и пожрать не дурак...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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