Нападающий "Витесса": слышал, что Слуцкий любит выпить, это хорошо

Нападающий "Витесса" Брайан Линссен прокомментировал информацию о том, что Леонид Слуцкий может возглавить голландский клуб."Слышал, что Слуцкий любит выпить. Думаю, это хорошо, ведь ему надо влиться в команду, это часть футбола", - цитирует Линссена Soccernews.