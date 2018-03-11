Роберт Маскант: создается впечатление, что Слуцкий всегда пьян

Бывший тренер минского "Динамо" Роберт Маскант прокомментировал информацию о том, что Леонид Слуцкий может возглавить голландский клуб "Витесс"."Выступаю за то, чтобы в Нидерландах работали голландские тренеры, но в Эредивизи исходят из качеств наставника. Слуцкий — очень хороший специалист, я следил за ним в России. Он имел успех. Но если в следующем сезоне в "Витессе" будет восемь-девять русских игроков, это будет позором для голландского футбола.Создается впечатление, что Слуцкий всегда пьян, но он, кажется, не пьет ни капельки алкоголя", - цитирует Масканта Voetbal International.