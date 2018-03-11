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Роберт Маскант: создается впечатление, что Слуцкий всегда пьян

Бывший тренер минского "Динамо" Роберт Маскант прокомментировал информацию о том, что Леонид Слуцкий может возглавить голландский клуб "Витесс".

"Выступаю за то, чтобы в Нидерландах работали голландские тренеры, но в Эредивизи исходят из качеств наставника. Слуцкий — очень хороший специалист, я следил за ним в России. Он имел успех. Но если в следующем сезоне в "Витессе" будет восемь-девять русских игроков, это будет позором для голландского футбола.

Создается впечатление, что Слуцкий всегда пьян, но он, кажется, не пьет ни капельки алкоголя", - цитирует Масканта Voetbal International.
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 13:27
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(1)
№12 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:32) #
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Болеет за:
«МЮ»
точилке Слуцкому самое место в Голландии sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№11 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 14:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ghostbuster,

пончо твой любимый тренер,
следуй за ним в Голландию,
будете вместе флудить на футбольных сайтах
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№10 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Наивный вьюнош...один российский паспорт боле-менее высокого уровня стоит дороже чем весь ваш Витесс laughing
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№9 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 13:54) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Что значит всегда пьян? Оно ему надо. Его просто в детстве в бадью с бормотухой, как Астерикса, уронили. Отсюда вид такой пельменнопьяный. )))
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№8 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 13:51) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
неадекват какой-то
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:48) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Репутация у Лени просто космос blush
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
вот вам и ответ ...нужны ли варяги как тренеры?



Шо ты имеешь в виду?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 13:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
но он, кажется, не пьет ни капельки алкоголя", - цитирует Масканта Voetbal International.
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 13:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот вам и ответ ...нужны ли варяги как тренеры?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Это из серии про русских хакеров в ЦРУ
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:35) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Слышал, что Слуцкий любит выпить

впечатление, что Слуцкий всегда пьян

Лёне встречу готовят


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 13:33) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Что за бред я прочел?
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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