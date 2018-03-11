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Защитник "Кальяри" Филиппо Романья взял себе 56-ой номер вместо 13-го

Защитник "Кальяри" Филиппо Романья взял себе 56-ой игровой номер вместо 13-го, под которым он выступал ранее.

Напомним, "Кальяри" и "Фиорентина" решили изъять из обращения 13-ый номер, под которым выступал Давиде Астори, скончавшийся 4 марта во сне.
Теги: Кальяри
Сегодня, 14:14
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