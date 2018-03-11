Гол Андрея Аршавина помог "Кайрату" одержать победу в первом туре КПЛ

"Кайрат" обыграл "Кызыл-Жар" в матче первого тура чемпионата Казахстана - 2:1.В середине первого тайма Братислав Пуношевац вывел гостей вперёд, однако на 80-й минуте бразилец Исаэл сравнял счёт, а вскоре вышедший на замену Андрей Аршавин забил победный мяч.