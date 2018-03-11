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Роберто Манчини: я просил футболистов, которые бы забивали, но мне их не дали

Роберто Манчини: я просил футболистов, которые бы забивали, но мне их не дали Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал гостевую ничью с "Ростовом" в матче 22-го тура РФПЛ.

- Вы третий раз уже играете 0:0. Команда в кризисе?

- Я бы не говорил. Но мы имеем проблему, еще в прошлом году - голы забивает только Кокорин. Больше забивать некому. Наша зависимость от него – это серьезная проблема. Я просил купить игроков, которые могли бы забивать, их не дали, поэтому это происходит уже не первый месяц.

- Вы постоянно жалуетесь на нехватку игроков. Сколько надо игроков купить команде, чтобы вы были спокойны?

- Ну что делать, если в "Зените" некому забивать, кроме Кокорина? И я не жалуюсь, я отвечаю на ваши вопросы. А жалуетесь именно вы на то, что я якобы жалуюсь.

- Что с Луневым?

- Точно сможем ответить завтра после обследования. Но проблемы еще с четверга у него.

- Хватит ли времени на подготовку к "Лейпцигу"? Команда, похоже, не в лучшей форме...

- Считаю, сможем, хотя мы играли с ними чуть больше 60 часов назад. Несмотря на это, иннициатива сегодня была на нашей стороне, "Ростов" рассчитывал только на редкие контратаки.

- Вы сказали, что у "Ростова" были лишь редкие контратаки, но у них было не меньше голевых возможностей, чем у вас...

- Обычная ситуация, что у них было несколько возможностей. Когда команда много защищается, у нее появляется много пространства. Несколько раз соперник вышел один на один однако мы были к этому готовы.

Rusfootball.info.
Сегодня, 16:56
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№53 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Епанный стыд. По составу у Зенита три команды можно конкурентные в чемпионате сделать. Ну две то уж точно, а у него все выбора оказывается нет, не купили ему очередных аргенцинцев....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№52 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 18:43) #
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online

Манчини тех кто есть не может научить играть в командный футбол,а ещё других просит прикупить ,дело то не только в отсутствии забивных игроков,а в том что нет команды КОМАНДЫ,видно что как то как на тренеровке все по кучкам так и на поле во время матча.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
№51 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:31) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Звучит так будто он делает и говорит всё, чтобы его уволили.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№50 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:27) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Кончится тем, что Манчини уйдетв нормальный европейский чемпионат,

Не смеши, Манчини после Турции и Зенита в Китай или к арабам только сможет устроится joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№49 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:26) #
  • +1
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Цитата: Антуан Грейцман
Ждем еврокубков и матчей Зенита да Спартака между собой.

Тот кто умеет ждать получает всё.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№48 Написал: Valentin С окна видна Останкинская башня (Сегодня, 18:18) #
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Болеет за:
«Ньюкасл»
Мнение зала, 50/50 и звонок Луческу


--------------------
...Протопи ты мне баньку хозяюшка.Раскалю я себя распалю.На полоке, у самого краюшка,я сомненья в себе истреблю.
Регистрация: 5.10.2007 [жалоба]
№47 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 18:17) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: yuri
Да, сэр, что есть , то не отнять.

Да, Юрий, да.
Сидим, соcем. Ждем еврокубков и матчей Зенита да Спартака между собой.

Таков удел.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№46 Написал: truten74 (Сегодня, 18:15) #
  • +1
  •  (1)

pfkegjbl 2,
А РЖД это не гос структура дятел ?
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№45 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 18:14) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: villi.viter
А вот было бы интересно посмотреть на Бердыева, получи он Манчестер Сити, деньги на трансферы, и независимость от тех субъективных обстоятельств, которые имелись у него в России.

Не было б ни черта. Он хорош именно здесь, именно потому что знает кое-что еще, кроме непосредственно футбола.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№44 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:10) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Антуан Грейцман
Ну, подождем... Может, пару матчей нам подарят.

Там чемпионат, потом еще сыграем., и еще подождем.

Мы ждать умеем, мы такие. И седина нам в наших ожиданиях в помощь.

Да, сэр, что есть , то не отнять.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№43 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:09) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
що то не ладно в царстве бомжей...куча иностранцев и толку мало
Регистрация: 18.03.2012 [жалоба]
№42 Написал: villi.viter Беларусь (Сегодня, 18:08) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
В очередной раз убеждаюсь в величии молчаливого Бердыева. Получил бы нытик Манчини несколько лет назад Бердыевский Ростов - скорее всего, он бы вылетел в ФНЛ, а не занял 2-е место.
А вот было бы интересно посмотреть на Бердыева, получи он Манчестер Сити, деньги на трансферы, и независимость от тех субъективных обстоятельств, которые имелись у него в России.
Регистрация: 8.06.2012 [жалоба]
№41 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 18:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: yuri
В апреле будут, тем более мае.

Ну, подождем... Может, пару матчей нам подарят.

Там чемпионат, потом еще сыграем., и еще подождем.

Мы ждать умеем, мы такие. И седина нам в наших ожиданиях в помощь.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№40 Написал: Barmaley (Сегодня, 18:04) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Геннадий Летицкий
Ну извини дорогой, Месси, Гризман,Рональдо, слегка заняты в своих клубах.А позвольте спросить, где Шатов,Жулиано, где наработки со сборов?

Не смешите мои тапочки. Шатов полузащитник и забивал не так уж много. Зениту нужно идти по пути Спартака и Локомотива. Там опытные бразильцы в атаке погоду делают. Я понимаю, что Халк был забивной, это да.Нужно как в локомотиве немца ставить спортивным директором, а не малофеева, который при всем уважении не может быть в курсе европейских трансферов и скаутов.
А вообще у нас проблема не в тренерах, а в самой системе футбола россии. У нас сборная на первом месте, а клубный футбол как получится. Сказали в РФС натаскивать Дзюбу Шатова и Оздоева и будут их по клубам пристраивать. Кончится тем, что Манчини уйдетв нормальный европейский чемпионат, а вЗените будет продолжать рулить питерская футбольная мафия, Малофеевы с Кержаковым и другие. Разве не странно, что столько друзей Малофеева терли лавку до последнего за хорошие бабки: Новосельцев, Жирков, и другие.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№39 Написал: Dedulya-80 Саратов (Сегодня, 18:00) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Игрочишки не хватает, а тренеришка собрался в Италию уже давно.
Регистрация: 17.03.2013 [жалоба]
№38 Написал: fd65 (Сегодня, 17:59) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 3 Gramms Cocaine
Чё несёт этот бездарный ублюдок?

От любви до ненависти-один шаг..... Вчера был великий Ман, сегодня ублюдок..... А ччто по этому поводу господин Фурсенко скажет?
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№37 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:59) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Антуан Грейцман
Там играют, у нас мучаются. Пока не будет полей, ни черта не будет.

В апреле будут, тем более мае.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№36 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 17:58) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: yuri
выводы скороспелые, арги могут играть отлично, и все это видели. Но бывает что не могут именно на огородах.

Так я про то же. Сколько у нас тут всяких кавенаги поиздержалось? А в других местах и взбодрились. А где Рохо, Спартаком не ценимый?

Там играют, у нас мучаются. Пока не будет полей, ни черта не будет.

Вопрос знатокам: а почему мы мyдохаемся в жиже, если не можем обеспечить, но есть вариант: 10 команд в 4 круга как в Австрии, к примеру.

И будут полные стадионы, и интриги, и протовостояния, и и нтерес, и иностранцы топовые на хороших полях, и их продажи выгодные и до фига каких плюсов.

Да, провинция, может, будет грустить, что на заиндевелом поле Томь (спасибо ВВП) еще с кем-то не сыграет. Ну, в Кубке можно.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№35 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:56) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Какая нахрен инициатива на вашей стороне? Ни одного удара в створ против шести у Ростова, плюс не назначенный пенальти.
Вам судья спас очко, вы на ничью НЕ НАИГРАЛИ!
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№34 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:55) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Геннадий Летицкий
.А позвольте спросить, где Шатов,Жулиано, где наработки со сборов?

Шатов скатился до уровня условно Ионова, ну а Жулиано, допускаю такое сам отказался быть игроком ротации. Тем более он и при Луческу затосковал в конце. Наработки пока работают иногда(с Селтиком) , пока не так все безнадежно. То что в местных бездарных СМИ полощат Зенит не переставая хором, абсолютно не трогая другие московские клубы. Это не значит что они правы. " Не читайте советских газет" . Других нет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№33 Написал: vertel латвия (Сегодня, 17:54) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Я не считаю во всём виноватым Манчини, конечно, нет, не он на поле, а игроки, но то, что он не понял всю сложность российского чемпионата, как это принято на западе, это факт, также и то, что почти все команды будут выстраивать оборонительные редуты у своих ворот. Допускаю, что ему по разным причинам не смогли приобрести нужных ему футболистов, но один вопрос всё равно витает в воздухе- кто должен был в команде выполнять роль ведущего, разыгрывающего, фантазисто, в конце концов, и зачем брать пачками слабых футболистов? А так его позыв, что нет забивающих футболистов, понятен. Или некоторые забыли, кто феерит в атаке у Спартака, у Локомотива, у ЦСКА, да и в какой-то мере у Краснодара- иностранцы, а у Зенита Кокорин, Дзюба, Заболотный- почувствуйте разницу, при всём уважении к Кокорину и Смолову. Ну и, конечно, мало кто обращает внимание, но уход Сарсании очень сильно надломил всю команду морально и психологически.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№32 Написал: 64dubina Казахстан-Павлодар (Сегодня, 17:53) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Плохому танцору ни чего мешать не должно laughing


--------------------
Счастье не в деньгах,а в их количестве!!!
Регистрация: 16.06.2012 [жалоба]
№31 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 17:47) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ну извини дорогой, Месси, Гризман,Рональдо, слегка заняты в своих клубах.А позвольте спросить, где Шатов,Жулиано, где наработки со сборов?
Регистрация: 24.05.2017 [жалоба]
№30 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 17:46) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ZeArt83,
правильно. и как на знаменитой картине, кто с вилами кто с топорами на ворота.
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
№29 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 17:46) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: pfkegjbl 2
За народный газ то можно кого угодно купить.

Какой ты святой заяц! Какой ты праведник!

Ничто не выдавало поддержку РЖД, или ты не знаешь, что это, блаженный?

Хапнули единственную возможность людям видеться, и негров себе покупают. Бабке моей билет до Хабаровска купи за сумму больше пенсии!
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№28 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:40) #
  • -6
  •  (8)

Цитата: Антуан Грейцман
Вывод: рано тащить латиносов.

выводы скороспелые, арги могут играть отлично, и все это видели. Но бывает что не могут именно на огородах. тут есть реальная проблема. Они не так дороги , кстати , по современным меркам. Если Неймар стоит 400 лямов , то о чем тут мясные брешут постоянно, что Зенит сверх богат? Он по тратам где то в 20 клубов Европы, если не ниже. Но и по рейтингу там выше. Мясные по тратам наверное в 40 войдут, но место то у них В Европе 66. Здесь всё тухло как и раньше- бездарное судейство , лимит, нелепые перестановки в регаменте , дурная пресса.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№27 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 17:33) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
КАМАЗ
На бумаге Зенит все с селекцией сделал верно - взял игроков техничных, под атакующего тренера, под хорошее поле, под перспективы сыграть хорошо в Европе и потом перепродаться в более топовые чемпионаты с выгодой для клуба.

Еще кой-кого наших, если что.

Выяснилось, что техника не всегда работает даже на хорошем поле, когда тебя автобусом душат. А на огородах они хуже условного Калачева - он-то на огородах себе всю карьеру сделал... И загрустили аргентинцы, а как иначе? Это не Калачев.

И вариант 2 не совсем работает - рядом с великими и перспективными Ерохин с Полозом не стали превращаться в аргентинцев. И не будут - зачем, если в таком малоприятном футболе с Амкарами, Ростовами и иже с ними они не просто не хуже, они и лучше?

Теперь и не продать никого нормально. Протухли перспективные, заиндевели наши.

Вывод: рано тащить латиносов. До хороших полей и финансирования им тут делать нефик. Остается ждать изменений и звать ребят в Балкан и Восточной Европы - на вырост - Шкртэлов, Видичей, Ивановичей. Для украшения - недооценненных португальских Данни.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№26 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 17:31) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Было бы интересно послушать Манчини будь он у руля сборной, эх жаль фурсенко его контракт сожрал)
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
№25 Написал: trent (Сегодня, 17:27) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
опять сопли...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№24 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 17:27) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
И я не жалуюсь, я отвечаю на ваши вопросы. А жалуетесь именно вы на то, что я якобы жалуюсь.
smile smile
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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