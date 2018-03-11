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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роберто Манчини: я просил футболистов, которые бы забивали, но мне их не дали
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал гостевую ничью с "Ростовом" в матче 22-го тура РФПЛ.
- Вы третий раз уже играете 0:0. Команда в кризисе?
- Я бы не говорил. Но мы имеем проблему, еще в прошлом году - голы забивает только Кокорин. Больше забивать некому. Наша зависимость от него – это серьезная проблема. Я просил купить игроков, которые могли бы забивать, их не дали, поэтому это происходит уже не первый месяц.
- Вы постоянно жалуетесь на нехватку игроков. Сколько надо игроков купить команде, чтобы вы были спокойны?
- Ну что делать, если в "Зените" некому забивать, кроме Кокорина? И я не жалуюсь, я отвечаю на ваши вопросы. А жалуетесь именно вы на то, что я якобы жалуюсь.
- Что с Луневым?
- Точно сможем ответить завтра после обследования. Но проблемы еще с четверга у него.
- Хватит ли времени на подготовку к "Лейпцигу"? Команда, похоже, не в лучшей форме...
- Считаю, сможем, хотя мы играли с ними чуть больше 60 часов назад. Несмотря на это, иннициатива сегодня была на нашей стороне, "Ростов" рассчитывал только на редкие контратаки.
- Вы сказали, что у "Ростова" были лишь редкие контратаки, но у них было не меньше голевых возможностей, чем у вас...
- Обычная ситуация, что у них было несколько возможностей. Когда команда много защищается, у нее появляется много пространства. Несколько раз соперник вышел один на один однако мы были к этому готовы.
Rusfootball.info.
- Вы третий раз уже играете 0:0. Команда в кризисе?
- Я бы не говорил. Но мы имеем проблему, еще в прошлом году - голы забивает только Кокорин. Больше забивать некому. Наша зависимость от него – это серьезная проблема. Я просил купить игроков, которые могли бы забивать, их не дали, поэтому это происходит уже не первый месяц.
- Вы постоянно жалуетесь на нехватку игроков. Сколько надо игроков купить команде, чтобы вы были спокойны?
- Ну что делать, если в "Зените" некому забивать, кроме Кокорина? И я не жалуюсь, я отвечаю на ваши вопросы. А жалуетесь именно вы на то, что я якобы жалуюсь.
- Что с Луневым?
- Точно сможем ответить завтра после обследования. Но проблемы еще с четверга у него.
- Хватит ли времени на подготовку к "Лейпцигу"? Команда, похоже, не в лучшей форме...
- Считаю, сможем, хотя мы играли с ними чуть больше 60 часов назад. Несмотря на это, иннициатива сегодня была на нашей стороне, "Ростов" рассчитывал только на редкие контратаки.
- Вы сказали, что у "Ростова" были лишь редкие контратаки, но у них было не меньше голевых возможностей, чем у вас...
- Обычная ситуация, что у них было несколько возможностей. Когда команда много защищается, у нее появляется много пространства. Несколько раз соперник вышел один на один однако мы были к этому готовы.
Rusfootball.info.
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