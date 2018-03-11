Новости партнеров

Валерий Карпин: если вы видели пенальти в ворота "Зенита", то зачем меня спрашиваете?

Валерий Карпин: если вы видели пенальти в ворота "Зенита", то зачем меня спрашиваете? Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями от домашнего матча с "Зенитом", который завершился нулевой ничьей.

- Как вам итог - по игре ли счет?

- Полностью не удовлетворены, конечно, мы создали много голевых моментов в первом тайме. В обороне сыграли хорошо, по сути у "Зенита" из возможностей были одни стандарты, например, удар Заболотного в перекладину был после штрафного. Очко - это нормально, потому что это "Зенит", но полного удовлетворения нет.

- Вы успели посмотреть повтор момента с Калачевым - был ли пенальти?

- Видел. Если вы видели, то скажите - был пенальти?

- Был, ему на ногу наступили...

- Ну а чего тогда меня спрашиваете?

- У "Ростова" сегодня было немало моментов, но подвела реализация. Это невезение или что-то еще?

- Проблем в нашей команде пока много во всем - не только в реализации, в созидании, обороне и так далее. Если бы в остальном все было отлично, и не хватало лишь реализации, имело бы смысл о ней рассуждать. Главное, чтобы моменты были - сегодня не забили, завтра реализуем.

- Выход из обороны через пас - ваша установка? Похоже на спартаковский футбол...

- Забудьте про спартаковский футбол. То, что выбегаем через пас - не значит спартаковский, либо другой футбол. Планируем играть в ростовский футбол. Главное, чтобы игра приносили результат. Сейчас нам необходимы очки, насчет зрелищности будем позже говорить.

- Изменения в стартовом составе вызваны тем, что вы были недовольны игрой кого-то из футболистов в Краснодаре?

- Изменения вызваны тем, что мы поменяли схему, и играли не 5-3-2, а 5-4-1. Под такую схему больше подходили те футболисты, вышедшие сегодня в основе. А если по кому-то были претензии в прошлой игре, то о них говорили не на пресс-конференции.

- У вас впереди рослый Сигурдарсон, но мяч редко доставляли вперед по воздуху. Может, вы это запрещаете, и футболисты боятся так играть?

- Конечно, не запрещаю и не боятся однако игра верхом - это скорее для позиционных атак, а подобных у нас сегодня было немного.

Rusfootball.info
Сегодня, 17:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(3)
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вилков питор, всегда кабинетному шлаку подсуживает


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:14) #
  • 0
  •  (0)

Валера на белом коне , весь в благородном плаще. Какая прелесть. Хорошо начал(с).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 17:25) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну, вообще, монстр. поглумиться даже негде! а "забудьте про спартаковский футбол. будем играть в ростовский" вообще очередной шедевр.
Удачи Карпину на новом поприще.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:22) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
- Забудьте про спартаковский футбол.

smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.