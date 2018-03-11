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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Карпин: если вы видели пенальти в ворота "Зенита", то зачем меня спрашиваете?
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями от домашнего матча с "Зенитом", который завершился нулевой ничьей.
- Как вам итог - по игре ли счет?
- Полностью не удовлетворены, конечно, мы создали много голевых моментов в первом тайме. В обороне сыграли хорошо, по сути у "Зенита" из возможностей были одни стандарты, например, удар Заболотного в перекладину был после штрафного. Очко - это нормально, потому что это "Зенит", но полного удовлетворения нет.
- Вы успели посмотреть повтор момента с Калачевым - был ли пенальти?
- Видел. Если вы видели, то скажите - был пенальти?
- Был, ему на ногу наступили...
- Ну а чего тогда меня спрашиваете?
- У "Ростова" сегодня было немало моментов, но подвела реализация. Это невезение или что-то еще?
- Проблем в нашей команде пока много во всем - не только в реализации, в созидании, обороне и так далее. Если бы в остальном все было отлично, и не хватало лишь реализации, имело бы смысл о ней рассуждать. Главное, чтобы моменты были - сегодня не забили, завтра реализуем.
- Выход из обороны через пас - ваша установка? Похоже на спартаковский футбол...
- Забудьте про спартаковский футбол. То, что выбегаем через пас - не значит спартаковский, либо другой футбол. Планируем играть в ростовский футбол. Главное, чтобы игра приносили результат. Сейчас нам необходимы очки, насчет зрелищности будем позже говорить.
- Изменения в стартовом составе вызваны тем, что вы были недовольны игрой кого-то из футболистов в Краснодаре?
- Изменения вызваны тем, что мы поменяли схему, и играли не 5-3-2, а 5-4-1. Под такую схему больше подходили те футболисты, вышедшие сегодня в основе. А если по кому-то были претензии в прошлой игре, то о них говорили не на пресс-конференции.
- У вас впереди рослый Сигурдарсон, но мяч редко доставляли вперед по воздуху. Может, вы это запрещаете, и футболисты боятся так играть?
- Конечно, не запрещаю и не боятся однако игра верхом - это скорее для позиционных атак, а подобных у нас сегодня было немного.
Rusfootball.info
- Как вам итог - по игре ли счет?
- Полностью не удовлетворены, конечно, мы создали много голевых моментов в первом тайме. В обороне сыграли хорошо, по сути у "Зенита" из возможностей были одни стандарты, например, удар Заболотного в перекладину был после штрафного. Очко - это нормально, потому что это "Зенит", но полного удовлетворения нет.
- Вы успели посмотреть повтор момента с Калачевым - был ли пенальти?
- Видел. Если вы видели, то скажите - был пенальти?
- Был, ему на ногу наступили...
- Ну а чего тогда меня спрашиваете?
- У "Ростова" сегодня было немало моментов, но подвела реализация. Это невезение или что-то еще?
- Проблем в нашей команде пока много во всем - не только в реализации, в созидании, обороне и так далее. Если бы в остальном все было отлично, и не хватало лишь реализации, имело бы смысл о ней рассуждать. Главное, чтобы моменты были - сегодня не забили, завтра реализуем.
- Выход из обороны через пас - ваша установка? Похоже на спартаковский футбол...
- Забудьте про спартаковский футбол. То, что выбегаем через пас - не значит спартаковский, либо другой футбол. Планируем играть в ростовский футбол. Главное, чтобы игра приносили результат. Сейчас нам необходимы очки, насчет зрелищности будем позже говорить.
- Изменения в стартовом составе вызваны тем, что вы были недовольны игрой кого-то из футболистов в Краснодаре?
- Изменения вызваны тем, что мы поменяли схему, и играли не 5-3-2, а 5-4-1. Под такую схему больше подходили те футболисты, вышедшие сегодня в основе. А если по кому-то были претензии в прошлой игре, то о них говорили не на пресс-конференции.
- У вас впереди рослый Сигурдарсон, но мяч редко доставляли вперед по воздуху. Может, вы это запрещаете, и футболисты боятся так играть?
- Конечно, не запрещаю и не боятся однако игра верхом - это скорее для позиционных атак, а подобных у нас сегодня было немного.
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