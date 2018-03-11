Валерий Карпин: если вы видели пенальти в ворота "Зенита", то зачем меня спрашиваете?

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями от домашнего матча с "Зенитом", который завершился нулевой ничьей.- Полностью не удовлетворены, конечно, мы создали много голевых моментов в первом тайме. В обороне сыграли хорошо, по сути у "Зенита" из возможностей были одни стандарты, например, удар Заболотного в перекладину был после штрафного. Очко - это нормально, потому что это "Зенит", но полного удовлетворения нет.- Видел. Если вы видели, то скажите - был пенальти?- Ну а чего тогда меня спрашиваете?- Проблем в нашей команде пока много во всем - не только в реализации, в созидании, обороне и так далее. Если бы в остальном все было отлично, и не хватало лишь реализации, имело бы смысл о ней рассуждать. Главное, чтобы моменты были - сегодня не забили, завтра реализуем.- Забудьте про спартаковский футбол. То, что выбегаем через пас - не значит спартаковский, либо другой футбол. Планируем играть в ростовский футбол. Главное, чтобы игра приносили результат. Сейчас нам необходимы очки, насчет зрелищности будем позже говорить.- Изменения вызваны тем, что мы поменяли схему, и играли не 5-3-2, а 5-4-1. Под такую схему больше подходили те футболисты, вышедшие сегодня в основе. А если по кому-то были претензии в прошлой игре, то о них говорили не на пресс-конференции.- Конечно, не запрещаю и не боятся однако игра верхом - это скорее для позиционных атак, а подобных у нас сегодня было немного.