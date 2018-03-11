Новости партнеров

Магомед Оздоев: странно, что в Ростове такой газон - уже нет холодов, но это просто не футбольное поле

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев после гостевого матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил плохое качество поля.

– Можно ли сказать, что результат на табло – по игре?

– У них был момент, и у нас. А так мы владели преимуществом весь матч. "Ростов" то и делал, что только мяч выбивал. Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон – уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле. Обидно, что не выиграли, не забили свой гол. Старались, теперь надо исправляться в следующих матчах.

– Травма Мамманы сильно выбила из колеи команду? Пришлось перестраиваться? Как это сказалось?

– Очень жаль, жаль потерять такого игрока. Еще не знаем, какой диагноз, но каждый игрок, вся команда, все болельщики поддерживают его. И будут поддерживать. Да, потери всегда сказываются, но у нас есть хорошие качественные игроки, которые могут заменить любого.

ФК "Зенит"
Сегодня, 17:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У Зенита трансферы как насос, кого могут - подписывают, кто не заиграл - отпускают.
Накой ты Мага туда пошел, пока абсолютно инородный игрок в Зените.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 17:45) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
холодов нет неделю, не оправдываю агрономов, но зима должна быть зимою весна-весной


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.