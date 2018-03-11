Магомед Оздоев: странно, что в Ростове такой газон - уже нет холодов, но это просто не футбольное поле

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев после гостевого матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил плохое качество поля.– У них был момент, и у нас. А так мы владели преимуществом весь матч. "Ростов" то и делал, что только мяч выбивал. Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон – уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле. Обидно, что не выиграли, не забили свой гол. Старались, теперь надо исправляться в следующих матчах.– Очень жаль, жаль потерять такого игрока. Еще не знаем, какой диагноз, но каждый игрок, вся команда, все болельщики поддерживают его. И будут поддерживать. Да, потери всегда сказываются, но у нас есть хорошие качественные игроки, которые могут заменить любого.