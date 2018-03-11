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Адриано, Промес, Ханни – в стартовом составе "Спартака" на матч со "СКА-Хабаровск"

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "СКА-Хабаровск" на матч 22-го тура российской Премьер-Лиги.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ханни, Промес, Адриано.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Баляйкин, Димидко, Тубич, Карпов, Никифоров, Самсонов, Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски.
Сегодня, 18:00
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(4)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:36) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Главное, чтобы соперник снова не был в белой форме и снега не было, должны забить 10 мячей.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:33) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Без сюрпризов, все ожидаемо, надо рвать этих ишаков, пусть в пердив возвращаются
Хватит одной ослофермы, привыкли договорняки катать по чем зря
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 18:19) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Атака ебейшая! Должны выигрывать.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: trent (Сегодня, 18:02) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Вперёд Спартак Москва!!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
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